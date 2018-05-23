Форум «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех», матч между минским «Динамо» и БАТЭ, видеообращение Юлии Скрипаль. Главное за среду

В целях реализации проекта по строительству в Национальном аэропорту Минск второй искусственной взлетно-посадочной полосы изменены границы столицы и Смолевичского района. Соответствующий Указ № 194 подписал Александр Лукашенко. В черту Минска включены расположенные в Смолевичском районе земельные участки общей площадью 158,44 га, в том числе 147,51 га – земли республиканского унитарного предприятия «Национальный аэропорт Минск», 10,93 га – земли государственного лесохозяйственного учреждения «Смолевичский лесхоз». Эти участки включаются в территорию Октябрьского района Минска.
Кроме того, стало известно, что 24 мая Александр Лукашенко примет участие в международном форуме «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех», который открылся в белорусской столице 23 мая. «Вы получите возможность из первых уст услышать подходы Главы нашего государства к современной международной политике и вопросам региональной и международной безопасности», – сказал министр иностранных дел Владимир Макей. Глава внешнеполитического ведомства уверен, что выступление Александра Лукашенко послужит толчком для дальнейших заинтересованных дискуссий, в том числе за рамками форума.
Академии управления при Президенте Беларуси планируют предоставить особый статус. Об этом сообщила Наталья Кочанова, представляя коллективу вуза нового ректора Геннадия Пальчика. «Президент поставил задачу: это должен быть вуз вузов, самый главный вуз. Мы уже думаем о том, что у этого учебного заведения должен быть особый статус. Мы докладывали Главе государства, и он согласился с нами», – сказала глава Администрации Президента.
Беларусь рассчитывает на сотрудничество с Евросоюзом в развитии цифровой экономики. Об этом сказал заместитель председателя Палаты представителей Болеслав Пирштук на встрече с послами по особым поручениям стран Евросоюза по делам «Восточного партнерства». Вице-спикер рассказал, что белорусская парламентская делегация представит на летней сессии ПА ОБСЕ в Берлине резолюцию о развитии цифровой экономики. Кроме того, в Беларуси вступил в силу Декрет о развитии цифровой экономики. «Мы очень рассчитываем на сотрудничество со странами Евросоюза, которые имеют хорошие позиции в плане цифровой экономики. Очень бы хотелось, чтобы страны, такие как Беларусь, с переходной экономикой, в самые короткие сроки реализовали у себя опыт, накопленный нашими европейскими партнерами», – сказал Болеслав Пирштук.
Беларусь и Китай будут сотрудничать в космической сфере. Об этом во время первого визита в нашу страну главы Китайской академии наук рассказал его белорусский коллега – председатель президиума НАН Владимир Гусаков. По его словам, у двух стран есть много перспективных тем для сотрудничества – от биологического направления, отрасли лазеров и нанотехнологий до космических исследований. Глава Китайской академии наук Бай Чуньли также подтвердил интерес к развитию двустороннего сотрудничества.
Всемирный банк поддержит модернизацию высшего образования в Беларуси. Об этом проинформировал глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер. «По просьбе Правительства мы начинаем разработку проекта в сфере высшего образования. Это позволит Беларуси адаптировать систему университетов под современные стандарты, учебные программы – под нужды работодателей и рынка труда», – отметил он.
Фото: Александр Кушнер
Совет по развитию предпринимательства направил в Совет Министров свои предложения по урегулированию ситуации в сфере автомобильных перевозок пассажиров, сформированные специальной рабочей группой, созданной при Совете. Подробнее – здесь.
Тем временем заместитель Премьер-министра Владимир Семашко заявил, что цены на топливо необходимо повышать, но в разумных пределах. «Повышение, которое было, – небольшое. При этом у нас топливо стоит значительно ниже, чем в ближайших странах. Мы страна, в которой добывают лишь 1,7 млн тонн, а потребляют 7,5 млн тонн нефти – столько надо, чтобы удовлетворить народное хозяйство и население бензином и керосином. К тому же вы видите, что происходит с нефтью: буквально за месяц она подорожала с 60 до 80 долларов – на 30 процентов. Куда нам деваться, если в себестоимости топлива 90 процентов занимает нефть? Поэтому нам надо повышать цены, в разумных пределах», – сказал Владимир Семашко.
Еще одно громкое происшествие, спровоцированное алкоголем и безалаберностью, произошло в минском микрорайоне Каменная Горка. Пьяный водитель Mercedes не справился с управлением, в результате чего машина вылетела на встречную полосу, а затем столкнулась с трактором, косившим траву. Как выяснилось, водитель легковой машины буквально накануне ДТП развелся с женой, а в среду, встретившись и опять поругавшись с ней, уехал гулять с пятилетним сыном. О том, чем закончилась эта прогулка, читайте здесь.
По этой же ссылке вы найдете важную информацию о розыске детдомовца, который полторы недели назад сбежал из Республиканского научно-практического центра психического здоровья. 14 мая в 13.30 при выписке из этого РНПЦ парень 2002 года оттолкнул медсестру и скрылся в неизвестном направлении. До сих пор о его местонахождении ничего не известно.
А вот у футбольных болельщиков в среду большой интерес вызвало так называемое «класико» «Динамо» (Минск) – БАТЭ. К поединку оба клуба, считающиеся главными претендентами на золото, подходили, имея «ноль» в графе «поражения». Однако минский клуб с ним был вынужден расстаться (0:1). Подопечные Сергея Гуренко потерпели первое поражение в нынешнем чемпионате страны. БАТЭ же установил клубный рекорд по количеству побед на старте ЧБ: теперь их у борисовчан восемь.
Отлично, по крайней мере, пока, идут дела и у нашего теннисиста Ильи Ивашко на Roland Garros. Сломив сопротивление Виктора Галовича из Хорватии (6:2, 7:6), он пробился уже в решающий раунд квалификации и теперь оспорит выход в основную сетку Открытого чемпионата Франции с Сергеем Стаховским из Украины, который ранее оставил за бортом этих соревнований другого белоруса – Егора Герасимова.
Юлия Скрипаль записала первое видеообращение после того, как она сама и ее отец были отравлены нервно-паралитическим веществом в английском Солсбери. Россиянка сказала, что в будущем надеется вернуться в Россию. Но при этом предложенной помощью российского посольства сейчас не готова и не хочет воспользоваться. Посольство России в Лондоне в свою очередь потребовало встречи с Юлией Скрипаль, чтобы удостовериться в том, что она не удерживается против воли. Российская сторона допускает, что свои заявления дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, сделала под давлением.
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Привлечь в страну надежного инвестора, выравнять регионы в части их экономического развития, убрать все тормозящие эффективную работу факторы – таков план глобальной перезагрузки под названием «Индустриализация регионов». Он обсуждался на недавнем совещании по решению актуальных вопросов социально-экономического развития страны у Президента. Ожидается, что детально проработанная карта, а еще интересные инвестпроекты привлекут в страну миллиарды долларов и удвоят ВВП. Министр экономики Владимир Зиновский подробно рассказал нам о сути этого плана, а также об ожиданиях, связанных с его реализацией, и о том, как нашей стране эффективно вписаться в экономику постиндустриального общества.
Фото: Владимир Шлапак
В центре Москвы заработали 100 фотокамер ГИБДД, которые могут круглосуточно фиксировать нарушения правил стоянки и остановки. Новым камерам достаточно нескольких секунд, чтобы поймать неподвижный автомобиль в запрещенной зоне и сфотографировать его. Так что поставил машину где не следует более чем на 10 секунд – жди «письмо счастья». А что у нас?
Число детей с расстройствами аутистического спектра в стране растет. Если 10 лет назад под наблюдением медиков их было 338, то на 1 января – уже 1366. Это те, кому диагноз установлен официально. Сколько осталось вне поля зрения специалистов – можно только предполагать. Реальная картина будет отличаться от статистических сведений. И дело не только в том, что не все родители готовы признать имеющиеся проблемы. Сама диагностика аутизма – процесс непростой и небыстрый. Это и подтолкнуло ученых из РНПЦ психического здоровья к разработке нового молекулярно-генетического метода раннего распознавания подобных нарушений.