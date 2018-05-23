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С 24 по 27 мая в креативном арт-пространстве "АрхПерсона" поселится "Хронограф"

24.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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"Хронограф" – своего рода дневник, в котором фиксируются не столько впечатления от реальности, сколько мысли и чувства. Недаром каждая картинка сопровождается миниатюрным эссе. 



 "Упрямый лимон. Лимонное дерево росло прямо за окном. Все лимоны упали, но один продолжал цепляться за ветку. Ведь знает, что рано или поздно упадет, а держится... И правильно делает!" 



"Нордическая ходьба. Таких стариков, слегка напоминающих лыжников, много по всему миру. Они понимают простую вещь: движение дает новую силу и новое желание жить. И они упорно двигаются, несмотря на боль и апатию. В этом смысле "нордическая ходьба" сродни "нордическому характеру".

Тема упорства, жизненной стойкости вообще очень важна для художника. Другая важная тема – брак, семья. 

"Пара. В процессе семейной жизни происходит что-то похожее на мутацию. Два организма постепенно сплетаются и становятся одним. Кто “голова”, а кто “шея”– сразу не разберешь".



"Слышимость. Хорошо, когда в паре люди умеют слышать друг друга. Тогда между ними возникает связь, чем-то напоминающая короткую цепочку из двух звеньев".

24 мая кроме графических работ Алексея Полищука будут демонстрироваться удивительные игрушки, созданные по мотивам его персонажей художником-кукольником Ириной Русецкой. 

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"Хронограф" – своего рода дневник, в котором фиксируются не столько впечатления от реальности, сколько мысли и чувства. Недаром каждая картинка...
 
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