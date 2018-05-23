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В Гродненской области с начала месяца от укусов клещей пострадали более 800 человек
24.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Как рассказала энтомолог Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Валентина Слизевич, активизация клещей связана не с увеличением их численности, а с более ранней весной и беспечностью людей:
— В основном клещи нападали в лесных массивах, на частных подворьях и дачных участках. Большинство пострадавших — в Гродно и Гродненском районе — 555 человек. Также высокие цифры в Лидском районе — 54 пострадавших, Слонимском — 37, Дятловском — 28, Новогрудском — 27.
Как известно, клещи переносят опасные заболевания. Специалистами уже проведено 116 исследований. Получено 27 положительных результатов на боррелиоз, анаплазмоз.
В этом году жители более активно обращаются за проведением обработки территорий акарицидными средствами. Но медики просят особое внимание уделять наведению порядка на приусадебных участках, выбирать правильную одежду и средства защиты при посещении парков и лесов.
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Как рассказала энтомолог Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Валентина Слизевич, активизация клещей связана не...
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