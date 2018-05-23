В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Гродненской области с начала месяца от укусов клещей пострадали более 800 человек Как рассказала энтомолог Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Валентина Слизевич, активизация клещей связана не...

Как рассказалаактивизация клещей связана не с увеличением их численности, а с более ранней весной и беспечностью людей:Как известно, клещи переносят опасные заболевания. Специалистами уже проведено 116 исследований. Получено 27 положительных результатов на боррелиоз, анаплазмоз.В этом году жители более активно обращаются за проведением обработки территорий акарицидными средствами. Но медики просят особое внимание уделять наведению порядка на приусадебных участках, выбирать правильную одежду и средства защиты при посещении парков и лесов.