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В Бресте начался III Международный фестиваль мастеров искусств «Пестрый тюльпан»

24.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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На открытии фестиваля прозвучали произведения польских, французских и российских композиторов прошлого века. Певица сопрано Йоанна Фрешель под фортепиано Мариуша Рутковского исполнила песни из циклов различных польских композиторов прошлого столетия. Завершили первое музыкальное отделение виртуозы фортепианной музыки из Франции и Японии Оливье Мулен и Микико Гемба-Мулен. 

Также приняли участие представители Мариинского и Михайловского театров Санкт-Петербурга, Государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь. Маэстро Игорь Оловников вместе со своей ученицей Мариной Кулов подготовили концерт для двух фортепиано с оркестром. 



На второй день фестиваля зрителей ожидает премьера хореографического спектакля "Тополя и ветер" российского Театра современной хореографии "Ballet.Theatre". Также  на сцену выйдет трио из Минска - "Шоу барабанщиков "Стресс". Завершится фестиваль показом спектакля "Фрида", посвященного известной мексиканской художнице Фриде Кало, в постановке Театра фламенко "Fabrica de Tabaco" из Санкт-Петербурга. 

Фестиваль «Пестрый тюльпан» организован по частной инициативе, сказала SB.BY его арт-директор Валентина Мальцева: «Имидж любого города связан с развитием культуры. Почему бы маленькому Бресту не стать за счет такого фестиваля знаменитым. Да, это заоблачная мечта, но  Брест достоин того, чтобы здесь выступали хорошие музыканты». 



Фестиваль "Пестрый тюльпан" проходит в Бресте в третий раз. Организаторами форума выступают Брестский академический театр драмы и предприятие "ГудПауэр" при поддержке диппредставительств Польши и Франции.

Екатерина Коваленко

Фото: автора
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Теги: Брест, Минск
 
 
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На открытии фестиваля прозвучали произведения польских, французских и российских композиторов прошлого века. Певица сопрано Йоанна Фрешель под фортепиано...
 
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