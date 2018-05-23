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В Жлобинском профтехколледже появился волонтерский отряд «Восход»
24.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
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— Молодые люди с инвалидностью и без инвалидности редко общаются, это не секрет. 35 из 43 молодых членов нашей организации хотели бы дружить с обыкновенными ребятами, но боялись быть отвергнутыми, — председатель Жлобинской первички ОО «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам» Елена Курдюкова со своей командой всего за год сплотила студентов и ребят с инвалидностью.
Поначалу студенты учились преодолевать страх на тренингах — садились в инвалидную коляску, им завязывали глаза или связывали ноги. Ребята не контактировали с людьми с особенностями и не представляли, каково это — иметь инвалидность. Совместные поездки были в Минск в Национальную библиотеку, на завод «Кока-кола», в Жлобинскую типографию, в пожарную часть МЧС. Дружба крепла во время различных акций, игр, праздников, при подготовке совместных концертных номеров к Дню инвалидов. Будущие повара пекли для своих новых друзей на праздники пироги невероятных размеров.
Елена Курдюкова мечтает в будущем организовать мастерские для людей с инвалидностью, эту идею она привезла со стажировки в Германии: «Такие есть у немцев — столярные, швейные, свечные, керамические. А в городе Варен, где мы останавливались, в отеле люди с инвалидностью успешно работают официантами, горничными, кондитерами, садовниками».
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. — Молодые люди с инвалидностью и без инвалидности редко общаются, это не секрет. 35 из 43 молодых членов нашей организации хотели бы дружить с обыкновенными...
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