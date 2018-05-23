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В Instagram появилась возможность скрывать посты пользователя без отписки
24.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
«Когда вы отключаете учетную запись, то все равно можете видеть сообщения на странице пользователей и получать уведомления о комментариях или сообщениях, если вы были на них отмечены», – пояснили в Instagram.
При этом владелец аккаунта, который пользователь предпочел «игнорировать», никаких уведомлений не получит.
Для того, чтобы скрыть публикации пользователя, необходимо нажать на значок «…» в его аккаунте или на фото пользователя. Аналогичным образом эту функцию можно отключить.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Когда вы отключаете учетную запись, то все равно можете видеть сообщения на странице пользователей и получать уведомления о комментариях или сообщениях, если...
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