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В Instagram появилась возможность скрывать посты пользователя без отписки

24.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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«Когда вы отключаете учетную запись, то все равно можете видеть сообщения на странице пользователей и получать уведомления о комментариях или сообщениях, если вы были на них отмечены», – пояснили в Instagram.

При этом владелец аккаунта, который пользователь предпочел «игнорировать», никаких уведомлений не получит.

Для того, чтобы скрыть публикации пользователя, необходимо нажать на значок «…» в его аккаунте или на фото пользователя. Аналогичным образом эту функцию можно отключить.

 
 
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«Когда вы отключаете учетную запись, то все равно можете видеть сообщения на странице пользователей и получать уведомления о комментариях или сообщениях, если...
 
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