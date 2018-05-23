В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Instagram появилась возможность скрывать посты пользователя без отписки «Когда вы отключаете учетную запись, то все равно можете видеть сообщения на странице пользователей и получать уведомления о комментариях или сообщениях, если...

, – пояснили в Instagram.При этом владелец аккаунта, который пользователь предпочел «игнорировать», никаких уведомлений не получит.Для того, чтобы скрыть публикации пользователя, необходимо нажать на значок «…» в его аккаунте или на фото пользователя. Аналогичным образом эту функцию можно отключить.