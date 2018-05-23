В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гороскоп на 24 мая Гейдельбергской Школы Астрологии. Что сулят нам звезды 24 мая? КОЗЕРОГ (Capricornus, 22.XII—20.I) Благоприятный во всех отношениях день. Вы сможете преодолеть все...

Благоприятный во всех отношениях день. Вы сможете преодолеть все испытания и преграды на пути к намеченной цели. Однако звезды указывают на опасность для вашего здоровья. Избегайте физических и нервных перегрузок, деятельности, связанной с риском, работы с режущими или электрическими инструментами, быстрой езды. Беспокойный образ жизни, вероятные проблемы, большой объем работы могут значительно снизить ваш жизненный тонус. Вам необходим отдых.Благоприятное расположение звезд позволит вам проявить свои способности на разных поприщах. Возрастают удачливость, коммуникабельность, быстрота реакции. Интересы детей потребуют от вас сегодня внимания и личного участия. Скорее всего, именно этот день позволит вам прийти к согласию с партнером или обрести мир в душе.Критический день. Тем, кто собирается в путешествие, планеты советуют быть осторожными. Рекомендуется отложить поездку на более поздний период, так как вы сейчас находитесь не в лучшей форме. Следует внимательно отнестись к своему здоровью. Не надо перенапрягаться, искать приключений. Спокойный отдых даст вам необходимый запас прочности.Благоприятное расположение звезд сулит денежные доходы или выгодные покупки. День будет удачным, если вы спланируете его заранее. Деловые встречи или совещания следует осуществлять в первой половине дня, так как во второй, возможно, вы не сможете принять правильное решение. Не исключены разочарования, связанные с неудачами в личной жизни.Звезды по-прежнему указывают на опасность для вашего здоровья. Избегайте перенапряжения, физических нагрузок, деятельности, связанной с риском. Не ищите приключений. Для предупреждения обострения хронических заболеваний займитесь профилактикой. Гроза или дождь во сне или наяву — знак отхода от завоеванных позиций.Звезды по-прежнему расположены неблагоприятно. Вероятны затруднения в новых делах, переосмысление намеченных целей. У Близнецов, ведущих дела с зарубежными партнерами, не исключены крупные финансовые потери. Звезды указывают на опасность для вашего здоровья. Избегайте физических нагрузок, деятельности, связанной с риском. Вероятно обострение хронических заболеваний. Займитесь профилактикой. Беспокойный образ жизни, большой объем работы могут значительно снизить ваш жизненный тонус.Сегодня тоже стоит внимательно отнестись к своему здоровью. Не надо перенапрягаться, искать на свою голову приключений. Спокойный отдых с книгой, газетой или перед телевизором и умеренные занятия любимым видом спорта (предпочтительно теннисом) дадут необходимый запас прочности вашему организму и наполнят его зарядом бодрости для дальнейших свершений.Удачный день для Львов, занимающихся коммерческими операциями. Вероятны достижение цели, денежные доходы или значительное продвижение на пути к поставленной цели. Женщин-Львов ждет очередное, но, к сожалению, кратковременное увлечение. Благоприятное расположение звезд сулит успех мужчинам-Львам, занятым на руководящих должностях. День будет удачным, если вы спланируете его заранее.Благоприятный во всех отношениях день. Вы сможете преодолеть все испытания и преграды на пути к намеченной цели. Не исключено, что новые люди, которые войдут в вашу жизнь, обогатят вас идеями и откроют перед вами новые возможности. Возможно, вы получите достойное вознаграждение за свой напряженный труд. В семье — полное взаимопонимание и любовь.Крайне неблагоприятный день, который пройдет под знаком духовных метаний, искушений плоти, иллюзорных надежд. Все это только внесет сумятицу в мысли и вызовет у вас лишнее раздражение. Рассчитывайте только на себя. Не пытайтесь надеяться на партнеров и не ждите ни от кого помощи. Если же вы получите поддержку, то расценивайте ее как подарок судьбы. Ни в коем случае не делайте окончательных выводов в сердечных делах.Этот день посвятите культурному отдыху. Посетите выставки, музеи, концертные залы, театр. Полученные впечатления создадут резерв душевных сил для будущей недели. Желательно взять с собой детей. Возможен визит гостей, родственников. Держите двери дома открытыми.Звезды по-прежнему расположены неблагоприятно, они указывают на опасность для вашего здоровья. Избегайте тяжелой физической работы — возможны травмы или обострения хронических заболеваний. Сократите общение, особенно с малознакомыми людьми. Вероятны серьезные затруднения в новых делах или переосмысление намеченных целей. Суетливость или большой объем работы может значительно снизить ваш жизненный тонус.