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Макей: заседания в Совбезе ООН и Постсовете ОБСЕ превратились в обвинительные трибуны

24.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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БЕЛТА.



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«Посмотрите, во что превратились сегодня заседания структур организаций, призванных в первую очередь решать вопросы мира и безопасности - Совета Безопасности ООН и Постсовета ОБСЕ. В обвинительные трибуны, с которых слышатся лишь слова ненависти и угроз», - заявил министр иностранных дел Беларуси.

Владимир Макей выразил убежденность, что такого быть не должно. В Совете Безопасности ООН и Постоянном совете ОБСЕ, наоборот, должны нацеливаться на то, чтобы искать пути достижения мира, добра, благополучия и спокойствия для всех государств и народов.

Форум «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех» начался в Минске сегодня и продлится по 25 мая. 

24 мая участником пленарной сессии конференции станет Александр Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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