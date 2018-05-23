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Макей: заседания в Совбезе ООН и Постсовете ОБСЕ превратились в обвинительные трибуны
24.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
«Посмотрите, во что превратились сегодня заседания структур организаций, призванных в первую очередь решать вопросы мира и безопасности - Совета Безопасности ООН и Постсовета ОБСЕ. В обвинительные трибуны, с которых слышатся лишь слова ненависти и угроз», - заявил министр иностранных дел Беларуси.
Владимир Макей выразил убежденность, что такого быть не должно. В Совете Безопасности ООН и Постоянном совете ОБСЕ, наоборот, должны нацеливаться на то, чтобы искать пути достижения мира, добра, благополучия и спокойствия для всех государств и народов.
Форум «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех» начался в Минске сегодня и продлится по 25 мая.
24 мая участником пленарной сессии конференции станет Александр Лукашенко.
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