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Взрыв пиротехники в Испании: не менее четырех погибших
24.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Согласно имеющейся на данный момент информации, среди пострадавших не менее семи несовершеннолетних. Взрыв повредил не только жилище, где произошло ЧП, но также и дома, находящиеся рядом, машины.
На место стянулись спасатели, медики и сотрудники правоохранительных органов.
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Согласно имеющейся на данный момент информации, среди пострадавших не менее семи несовершеннолетних. Взрыв повредил не только жилище, где произошло ЧП, но...
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