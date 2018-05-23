В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Всемирный банк поддержит модернизацию высшего образования в Беларуси «Беларусь 1». Он проинформировал, что начинается разработка проекта в сфере высшего образования. «Это позволит Беларуси адаптировать систему университетов под...

Он проинформировал, что начинается разработка проекта в сфере высшего образования.— сказал Алекс Кремер.Кроме того, он рассказал о проекте по модернизации общеобразовательных средних школ. По его словам, к 2022 году 25 тысяч детей будут обучаться в современных школах, которые модернизируют в рамках проекта с Министерством образования.Алекс Кремер подчеркнул: о том, какой хороший уровень образования в Беларуси, хорошо знают далеко за пределами страны. Тем не менее системе образования необходимо совершенствоваться.— сказал глава представительства Всемирного банка в Беларуси.