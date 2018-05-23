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Всемирный банк поддержит модернизацию высшего образования в Беларуси
24.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Он проинформировал, что начинается разработка проекта в сфере высшего образования. «Это позволит Беларуси адаптировать систему университетов под современные стандарты, учебные программы под нужды работодателей и рынка труда», — сказал Алекс Кремер.
Кроме того, он рассказал о проекте по модернизации общеобразовательных средних школ. По его словам, к 2022 году 25 тысяч детей будут обучаться в современных школах, которые модернизируют в рамках проекта с Министерством образования.
Алекс Кремер подчеркнул: о том, какой хороший уровень образования в Беларуси, хорошо знают далеко за пределами страны. Тем не менее системе образования необходимо совершенствоваться. «Дети должны не просто запоминать какие-то факты, а уметь самостоятельно постигать знания», — сказал глава представительства Всемирного банка в Беларуси.
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«Беларусь 1». Он проинформировал, что начинается разработка проекта в сфере высшего образования. «Это позволит Беларуси адаптировать систему университетов под...
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