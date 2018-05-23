В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Совет по развитию предпринимательства подготовил предложения по урегулированию ситуации с автомобильными перевозками пассажиров . Для того чтобы были созданы прозрачные и конкурентные условия для деятельности на рынке перевозок пассажиров и при этом были учтены интересы различных...

Для того чтобы были созданы прозрачные и конкурентные условия для деятельности на рынке перевозок пассажиров и при этом были учтены интересы различных категорий субъектов, предлагается подготовить проект декрета, который предусматривал бы внедрение новых условий организации и выполнения автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении. Кроме того, Совет по развитию предпринимательства предлагает рассмотреть возможность создания единого республиканского оператора автомобильных перевозок, которым стала бы бизнес-ассоциации на условиях саморегулирования.Более подробно с анализом ситуации в области автомобильных пассажирских перевозок и предложениями Совета по развитию предпринимательства можно ознакомиться