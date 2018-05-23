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Как приготовить вкусный крем-суп? Два пошаговых рецепта

24.05.2018 08:21 — Разное | Tut.by  
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Если уже в середине недели вы обнаружили себя обессиленной и не чувствуете ну никакого вдохновения, чтобы готовить полноценный ужин, не спешите заказывать пиццу.

Победитель нашего конкурсного проекта «Вот такие пироги» Татьяна Добродей предлагает вам два авторских рецепта вкусных крем-супчиков, которые и приготовятся быстро, и настроение поднимут.


Тыквенный крем-суп с индейкой и сельдереем

Время приготовления: 40−50 минут.

Ингредиенты:

  • Тыква (лучше всего — мускатная);
  • Сельдерей;
  • Сливки 10% (500 мл);
  • Филе индейки;
  • Семены тыквы;
  • Приправы для супа: чеснок в порошке, имбирь в порошке, черный перец молотый;
  • Приправы для индейки: чеснок в порошке, кориандр, базилик, карри, черный молотый перец, мускатный орех (для индейки не столь принципиальны, можете менять на свой вкус. Учтите, что мускатный орех нужно добавлять совсем в малом количестве, фактически на кончике ножа).

Как готовим?

1. Индейку нужно порезать на небольшие кусочки, посолить, посыпать приправами и отложить минут на 5−10.


2. В это время обжарить, помешивая, семена тыквы до чуть золотистого оттенка и снять со сковороды.


3. Выложить на сковороду индейку и обжарить в течение 15−20 минут.


4. Пока жарится индейка, почистить и порезать кубиками тыкву и сельдерей. Количество сельдерея по соотношению к тыкве должно быть чуть меньше половины. (Соотношение примерно 2:1.)


5. Когда индейка будет готова, переложить ее в блюдо и выложить на сковороду тыкву с сельдереем. После 10 минут жарки с редким перемешиванием, накрыть содержимое сковороды крышкой.




6. Когда тыква и сельдерей чуть размягчатся, посолить, добавить приправ и залить сливками. Тушить примерно минут 10−15, периодически помешивая.



7. Снять с плиты сковороду и дать чуть остыть. Затем переложить содержимое сковороды в блендер и измельчить до кремообразной субстанции.

8. Выложить в миску кусочки индейки, залить готовым супом и посыпать обжаренными семенами тыквы.


Крем-суп из брокколи

Время приготовления: 30−40 минут.

Ингредиенты:

  • Брокколи (400−500 г);
  • Сливки 10% (500 мл, можно заменить молоком);
  • Небольшая луковица;
  • Сыр;
  • Любой светлый хлеб;

Приправы: орегано, чеснок в порошке, чёрный молотый перец.

Как готовим?

1. Хлеб нужно порезать небольшими кубиками и обжарить на сковороде без масла. У вас должны получиться не очень твердые сухарики. Готовые сухарики пересыпьте в отдельную миску.



2. Брокколи выложить на сковороду и дождаться, пока станет чуть мягкой. Добавить лук и обжарить еще минут 10.



3. Добавить приправы и залить сливками. Тушить на небольшом огне еще минут 15. После снять с огня и дать чуть остыть.



4. Содержимое сковороды переложить в блендер и измельчить до однородной массы.

5. Перед подачей потереть сыр на крупную терку, налить готовый суп в миску, посыпать сыром и сухариками.


Приятного аппетита!

 
 
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Готовим вместе тыквенный крем-суп с индейкой и сельдереем и крем-суп из брокколи!
 
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