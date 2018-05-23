Как приготовить вкусный крем-суп? Два пошаговых рецепта

Если уже в середине недели вы обнаружили себя обессиленной и не чувствуете ну никакого вдохновения, чтобы готовить полноценный ужин, не спешите заказывать пиццу.

Победитель нашего конкурсного проекта «Вот такие пироги» Татьяна Добродей предлагает вам два авторских рецепта вкусных крем-супчиков, которые и приготовятся быстро, и настроение поднимут.



Тыквенный крем-суп с индейкой и сельдереем

Время приготовления: 40−50 минут.

Ингредиенты: Тыква (лучше всего — мускатная);

Сельдерей;

Сливки 10% (500 мл);

Филе индейки;

Семены тыквы;

Приправы для супа: чеснок в порошке, имбирь в порошке, черный перец молотый;

Приправы для индейки: чеснок в порошке, кориандр, базилик, карри, черный молотый перец, мускатный орех (для индейки не столь принципиальны, можете менять на свой вкус. Учтите, что мускатный орех нужно добавлять совсем в малом количестве, фактически на кончике ножа).

Как готовим?

1. Индейку нужно порезать на небольшие кусочки, посолить, посыпать приправами и отложить минут на 5−10.





2. В это время обжарить, помешивая, семена тыквы до чуть золотистого оттенка и снять со сковороды.





3. Выложить на сковороду индейку и обжарить в течение 15−20 минут.



4. Пока жарится индейка, почистить и порезать кубиками тыкву и сельдерей. Количество сельдерея по соотношению к тыкве должно быть чуть меньше половины. (Соотношение примерно 2:1.)





5. Когда индейка будет готова, переложить ее в блюдо и выложить на сковороду тыкву с сельдереем. После 10 минут жарки с редким перемешиванием, накрыть содержимое сковороды крышкой.













6. Когда тыква и сельдерей чуть размягчатся, посолить, добавить приправ и залить сливками. Тушить примерно минут 10−15, периодически помешивая.









7. Снять с плиты сковороду и дать чуть остыть. Затем переложить содержимое сковороды в блендер и измельчить до кремообразной субстанции.

8. Выложить в миску кусочки индейки, залить готовым супом и посыпать обжаренными семенами тыквы.





Крем-суп из брокколи

Время приготовления: 30−40 минут.

Ингредиенты: Брокколи (400−500 г);

Сливки 10% (500 мл, можно заменить молоком);

Небольшая луковица;

Сыр;

Любой светлый хлеб; Приправы: орегано, чеснок в порошке, чёрный молотый перец.

Как готовим?

1. Хлеб нужно порезать небольшими кубиками и обжарить на сковороде без масла. У вас должны получиться не очень твердые сухарики. Готовые сухарики пересыпьте в отдельную миску.









2. Брокколи выложить на сковороду и дождаться, пока станет чуть мягкой. Добавить лук и обжарить еще минут 10.









3. Добавить приправы и залить сливками. Тушить на небольшом огне еще минут 15. После снять с огня и дать чуть остыть.









4. Содержимое сковороды переложить в блендер и измельчить до однородной массы.

5. Перед подачей потереть сыр на крупную терку, налить готовый суп в миску, посыпать сыром и сухариками.





Приятного аппетита!