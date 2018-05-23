Как приготовить вкусный крем-суп? Два пошаговых рецепта

Приправы для супа: чеснок в порошке, имбирь в порошке, черный перец молотый;
Приправы для индейки: чеснок в порошке, кориандр, базилик, карри, черный молотый перец, мускатный орех (для индейки не столь принципиальны, можете менять на свой вкус. Учтите, что мускатный орех нужно добавлять совсем в малом количестве, фактически на кончике ножа).
Как готовим?
1. Индейку нужно порезать на небольшие кусочки, посолить, посыпать приправами и отложить минут на 5−10.
2. В это время обжарить, помешивая, семена тыквы до чуть золотистого оттенка и снять со сковороды.
3. Выложить на сковороду индейку и обжарить в течение 15−20 минут.
4. Пока жарится индейка, почистить и порезать кубиками тыкву и сельдерей. Количество сельдерея по соотношению к тыкве должно быть чуть меньше половины. (Соотношение примерно 2:1.)
5. Когда индейка будет готова, переложить ее в блюдо и выложить на сковороду тыкву с сельдереем. После 10 минут жарки с редким перемешиванием, накрыть содержимое сковороды крышкой.
6. Когда тыква и сельдерей чуть размягчатся, посолить, добавить приправ и залить сливками. Тушить примерно минут 10−15, периодически помешивая.
7. Снять с плиты сковороду и дать чуть остыть. Затем переложить содержимое сковороды в блендер и измельчить до кремообразной субстанции.
8. Выложить в миску кусочки индейки, залить готовым супом и посыпать обжаренными семенами тыквы.
Крем-суп из брокколи
Время приготовления: 30−40 минут.
Ингредиенты:
Брокколи (400−500 г);
Сливки 10% (500 мл, можно заменить молоком);
Небольшая луковица;
Сыр;
Любой светлый хлеб;
Приправы: орегано, чеснок в порошке, чёрный молотый перец.
Как готовим?
1. Хлеб нужно порезать небольшими кубиками и обжарить на сковороде без масла. У вас должны получиться не очень твердые сухарики. Готовые сухарики пересыпьте в отдельную миску.
2. Брокколи выложить на сковороду и дождаться, пока станет чуть мягкой. Добавить лук и обжарить еще минут 10.
3. Добавить приправы и залить сливками. Тушить на небольшом огне еще минут 15. После снять с огня и дать чуть остыть.
4. Содержимое сковороды переложить в блендер и измельчить до однородной массы.
5. Перед подачей потереть сыр на крупную терку, налить готовый суп в миску, посыпать сыром и сухариками.