На химическом заводе в Китае произошёл крупный пожар

В районе Фэнсянь загорелся химический завод. Пожарным долго не удавалось взять огонь под контроль.

Пламя охватило сразу несколько зданий. Над фабрикой поднялся столб чёрного едкого дыма. Спасатели эвакуировали весь персонал, а также несколько ближайших кварталов. Движение в районе происшествия остановили. Никаких данных о пострадавших пока не поступало. Что стало причиной столь масштабного возгорания, ещё предстоит выяснить следователям.