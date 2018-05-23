Вместе c универсальным сайтом по поиску недвижимости BIR.BY мы продолжаем конкурс «Моя квартира — мой дизайн» . Напомним , в нем соревнуются участники, которые могут поделиться общей концепцией стиля своего жилья. Сегодня рассказываем о трехкомнатной квартире, в которой господствует белый цвет.

Хотите поделиться своей историей ремонта и получить шанс выиграть 500 рублей? Пишите на kvartira@tutbymedia.by с пометкой «Моя квартира». Напоминаем, что необходимо вложить в письмо: — текст в формате .doc;

— горизонтальные фотографии в формате .jpg или .jpeg (не коллажи) — 5−15 штук, максимальный размер по большей стороне снимка — 1200 пикселей (принимаем не ссылки для скачивания, а прикрепленные файлы);

— план комнаты или квартиры — с ним проще понимать точки съемок. Остальные условия вы можете прочитать в анонсе .

Свою историю ремонта нам рассказала читательница Татьяна:

— Наша трехкомнатная квартира площадью 79 квадратных метров находится в центре Минска. Вот ее план:

Дизайн помещений, выбор отделочных материалов и предметов интерьера — это моя страсть. Продумыванием и воплощением концепции — белый цвет и минимализм — я занималась сама. Супруг полностью поддерживал все мои идеи и начинания, благо вкусы у нас совершенно одинаковые.

Уже в самом начале ремонта решили не обращаться к профессиональному дизайнеру по финансовым соображениям. К тому же, получив план квартиры задолго до окончания строительства, мы очень четко представляли, что именно хотим видеть в этом пространстве.





На стены по всей квартире, кроме спальни, нанесли экстраустойчивую краску: так гораздо удобнее отмывать загрязнения. Потолки оштукатурили и выкрасили в белый цвет. Много внимания уделили освещению: в каждой комнате продумано несколько вариантов. На полу — ламинат, в санузлах и на кухне — керамогранит с подогревом. Выбрали белые двери с магнитными замками от отечественного производителя. Нашей семье повезло — тамбур у нас на одну квартиру, поэтому всю верхнюю одежду и обувь храним там. В прихожей разместили большой встроенный шкаф с зеркальными дверцами. Рядом стоит очень вместительный и недорогой пуф, над ним — модульная картина, которую я нашла в ближайшем гипермаркете.





В санузле пол и стены выложены тонким бесшовным керамогранитом. Вместительная мебель позволяет хранить белье, полотенца, бытовую химию и косметику. За одним из фасадов мы разместили встроенную стиральную машину, в высоком шкафу под потолком — водонагреватель. Столешница и раковина — из акрилового камня, зеркало — с функцией «антипар» и сенсорной подсветкой.





Вначале гостиную от кухни и коридора отделяли двери, но потом мы решили установить порталы. Теперь в квартире гораздо светлее, а переходы из одного помещения в другое стали более плавными.





Сложнее всего было продумать дизайн гостиной: как разместить в такой узкой комнате все необходимое и хоть немного зонировать помещение? Все наши проблемы решила вертикальная полка из массива дерева, которая случайно попалась на глаза. Она позволила ненавязчиво разделить пространство гостиной, не занимая при этом много места и не перекрывая естественный свет. В итоге образовались две зоны с разным назначением и наполнением: одна — творческая, с фортепиано, торшером и удобным креслом для вечернего чтения и чаепития, и вторая — релакс-зона с диваном и телевизором. Интересной находкой стала люстра-трансформер, с помощью механизма которой можно менять яркость освещения. Немного уюта добавили фоторамки, свечи и вещи, подаренные близкими.





Пространство гостиной плавно перетекает в кухню. Проект этого помещения мы полностью разработали сами. Тщательно продумывали, что и где будем хранить. Все удалось: кухня получилась невероятно вместительной.





Слева разместились духовка, микроволновая печь и кофемашина. Фартук сделан из того же бесшовного керамогранита, что и стены в большом санузле. Столешница, которая одновременно является подоконником, — из композитного кварца. Под большей чашей раковины мы установили измельчитель пищевых отходов. Правее расположились посудомоечная машина, встроенный холодильник и морозильная камера. Батарею на кухне убрали: тепла от работающих электроприборов, плиты и включенного пола с подогревом вполне достаточно.





Над столом — потолочное освещение, над раковиной — точечные светильники. Светодиоды по периметру кухонного гарнитура на потолке, а также над цоколем создают особую атмосферу. Сенсорная подсветка рабочих поверхностей под шкафчиками включается взмахом руки.

Мы выбрали кухонный стол белорусского производства, со стеклянной раскладывающейся поверхностью и деревянными ножками. Стулья польские, с тканевой обивкой. Пожалуй, кухня — самое любимое и наиболее продуманное помещение в нашей квартире: здесь все удобно и радует глаз. Находиться в ней, готовить, принимать гостей — одно удовольствие.





Спальня нам досталась маленькая — всего 9 «квадратов», на которых, кроме кровати, особо ничего не разместишь. Одну стену оформили гипсовыми 3D-панелями, остальные оклеили серыми обоями с ненавязчивым волнообразным рисунком. От классической люстры посреди потолка отказались, так как не видели смысла в освещении центра кровати.





Чтобы разместить белье и одежду, придумали разделить площадь кладовой в соотношении 1:2 и возвести между этими частями стену из гипсокартона. Одну треть занимает гардеробная, вход в которую оформлен сдвижной дверью из спальни. Остальную часть помещения используем как кладовку — вход в нее сделан со стороны прихожей.

Из спальни можно выйти на балкон — это наша зона отдыха. Там стоят комнатные растения и пара складных стульев, а летом на подоконниках цветут петунии. На полу положили ковровое покрытие, по которому приятно ходить босиком. Его легко поднять, чтобы открыть люк и попасть в погреб.





Точную смету указать сложно, помню лишь, что в процессе ремонта пришлось занять денег и даже продать автомобиль. Много мебели и техники (пианино, например) перевезли из предыдущей квартиры. Ориентировочная стоимость ремонта составила около 35 000 BYN. Однако все сложности позади, и теперь мы каждый день наслаждаемся красотой и функциональностью созданного интерьера.

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