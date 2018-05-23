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Копеечная "мицеллярка" не хуже Bioderma и косметика от Джей Ло. Лучшие косметические новинки мая

24.05.2018 08:30 — Разное | Tut.by  
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За год косметические компании выпускают на рынок сотни новых продуктов, и уследить за всеми просто невозможно. Но редакция LADY решила попробовать! И собрала для вас десятку самых горячих новинок мая. Что стоит внести в свой wish-лист, а на что лучше не тратить деньги? Давайте узнаем.

M.A.C наконец-то пришел в Беларусь! Разве не повод присмотреться к новинкам компании? А в этом месяце у бренда их даже несколько: коллекция Mineralize пополнилась восемью новыми оттенками румян и четырехцветными палетками перламутровых пудр, а в любимый многими спрей Fix Plus добавили блестки. Если спрей с сияющими частичками — скорее баловство, то новый хайлайтер в оттенке Barely Dressed — вполне нужная в косметичке вещь: он сочетает в себе сразу несколько оттенков и отлично подойдет светлокожим девушкам.



У "Белиты-Витэкс" этот месяц тоже «урожайный»: они расширили ассортимент профессиональных средств (которые предназначены для косметологов, но почему-то свободно продаются) и выпустили новую линейку Perfect City Skin.


Среди профессиональных продуктов серии Organic Therapy нам больше всего понравились два средства: маска для ухода за кожей вокруг глаз с маслами ши, арганы и виноградной косточки и паста-биопилинг с АНА-кислотами. Последняя содержит одну из самых физиологичных кислот — молочную, которая деликатно воздействует на кожу и прекрасно увлажняет. Важный момент: молочная кислота повышает чувствительность к ультрафиолету, так что вместе с пилингом придется прикупить и SPF.



А вот в линейке Perfect City Skin самым примечательным средством, на наш взгляд, стала мицеллярная вода. Во-первых, по ощущениям она напоминает знаменитую Bioderma в голубой бутылке, а во-вторых, она стоит в несколько раз дешевле самой популярной «мицеллярки» от Garnier — чуть меньше четырех белорусских рублей за 400 мл. Срочно в магазин!


Хорошая новость для поклонников "метеоритов" от Guerlain: компания выпустила летнюю лимитированную коллекцию, в которую помимо привычной пудры в шариках вошла еще и туалетная вода Meteorites с ароматом той самой пудры! Она, правда, уже раскуплена на всех доставляющих в Беларусь сайтах, но еще можно попасть в лист ожидания. А вот шарики Rainbow pearls заказать можно без проблем: например, на Feelunique за 44 фунта без учета доставки.



Корейские гидрогелевые патчи с забавным енотом на упаковке, наверняка, знакомы всем. Так вот, у компании SecretKey вышла их новая версия — Marine Racoony! В упаковке 30 пар патчей с весьма удобной для европейского разреза глаз формой (особенно в сравнении с оригинальными «Енотами»). И, к счастью, они уже доступны у нас: в частности, на Wildberries их можно купить за 37 рублей без учета скидки.


Тренд на сияющую кожу никак не сдаст своих позиций — и косметические компании активно этим пользуются. Под шумок американский бренд Kiehl’s, который славится прекрасными масками и высокими ценами, выпустил продукт, сочетающий в себе и уход, и декоративный эффект — Glow Formula Skin Hydrator. Нам он напомнил уже давно существующий Strobe Cream от M.A.C: этакая светящаяся база под макияж с увлажняющим эффектом в качестве бонуса. Средство весьма занимательное, если бы не одно «но»: вместо Kiehl’s за 36 евро без проблем можно купить крем-хайлайтер «Изумительное сияние» от "Белиты" в соседнем магазине. И всего за 3 рубля! Впрочем, если вы все-таки за Glow Formula Skin Hydrator — ищите его на сайте британского универмага Selfridges.


У польской марки Inglot вышла коллаборация с неповторимой Джей Ло: в линейку вошли подводки, пигменты, помады, пудры, румяна, скульпторы и даже накладные ресницы. Надо сказать, средства просто отличные — и по качеству, и визуально! Но подойдут скорее смуглым девушкам — как раз таким, как сама Лопес. Если вы этим летом планируете штурмовать пляжи или от природы не «белоснежка», присмотритесь к хайлайтеру из системы Freedom: сияет, как из космоса!


 
Теги: Новости
 
 
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