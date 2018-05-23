Белорусские сладости оценят на вкус в Чикаго

Белорусские сладости оценят на вкус в США. Одна из крупнейших и, пожалуй, самых вкусных выставок в Северной Америке проходит сейчас в Чикаго.

Своё место на международном кондитерском форуме Sweets & Snacks Expo заняла и Беларусь. Всего на площадке в 16 тысяч квадратных метров свою продукцию представляют свыше 800 компаний почти из 100 стран мира. Кондитеры удивляют не только оригинальностью рецептов, но и техникой приготовления. Здесь настоящее изобилие конфет, шоколада, выпечки. Пробовать разрешается абсолютно все!