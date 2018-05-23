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«Минский диалог»: второй день переговоров

24.05.2018 08:42 — Разное | ОНТ  
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Как защититься от вызовов и угроз в современном мире, где найти мирный выход из геополитических конфликтов и не обострить ситуацию – это самые важные темы международной безопасности на «Минском диалоге». Сегодня второй день переговоров. Как ожидается, участником пленарной сессии конференции станет Президент Беларуси.

Главный вопрос сегодняшнего диалога: как сделать Восточную Европу регионом сотрудничества, а не конфронтации? Затронут и конкретные болевые точки: конфликт в Приднестровье, ситуацию на Донбассе, разрешить которую пытались именно в Минске. Одним обсуждением дело не ограничится. Задача экспертов – сообща найти решение общеевропейских проблем.

Вольфганг Зендер, программный директор по Беларуси Фонда имени Конрада Аденауэра (Германия): «Сегодня для Беларуси очень важно высказаться, быть услышанной и представить свою позицию. Этот форум – хорошая возможность для этого! Более 500 международных экспертов приехали, чтобы в том числе узнать мнения белорусов. У Минска очень хорошая репутация как у платформы для переговоров».

Не обойдётся и без экономики. Обсудят на форуме развитие инициативы «Восточное партнёрство», проект «Один пояс – один путь» и взаимоотношений по линии ЕврАзЭС и ЕС. Программа трёхдневного диалога вышла за рамки: одновременно специалисты участвуют и в ночных сессиях. Форум в Минске положит начало ежегодному открытому диалогу между экспертами из Восточной Европы, Европейского союза, России, США и Китая. Белорусская столица – хорошая площадка для этого. 

 
Теги: Минск
 
 
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Как ожидается, по приглашению организаторов участником пленарной сессии конференции станет Президент Беларуси.
 
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