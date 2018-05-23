Музей встречал гостей





Разноплановым творческим мероприятием отметили свой профессиональный праздник в Свислочском историко-краеведческом музее.

В стилизованной литературной гостиной поэты Свислоччины Иван Ламашкевич, Людмила Шворак, Анна Мыслицкая, Светлана Гончар вдохновенно читали стихи, посвященные малой родине. Выставку работ учащихся художественного и декоративно-прикладного отделений Свислочской детской школы искусств «Я вижу музыку» открыла заведующая отделением Наталья Пучкина. А сопровождалось это все волнующим душу голосом скрипки в руках учащейся Свислочской ДШИ Валерии Пелеш и замечательными мелодиями народных песен и танцев в исполнении дуэта аккордеонистов «Орфей» в составе Татьяны и Устиньи Щесняк и юного баяниста Владислава Куцко.







А затем в дворике музея под открытым небом состоялся вечер бардовской песни «Песни нашего века». В исполнении Валерия Осиевского, Агаты Ковшук, Андрея Прокоповича, Ольги Павлючук, Павла Порфирьева прозвучали всеми любимые песни под гитару.



Экспозиция музея была открыта для посещения до 2 часов ночи.



Игорь БОЯРКИН.

Фото автора.