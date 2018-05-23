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Музей встречал гостей
24.05.2018 — Разное | Свислочская газета
Разноплановым творческим мероприятием отметили свой профессиональный праздник в Свислочском историко-краеведческом музее.
В стилизованной литературной гостиной поэты Свислоччины Иван Ламашкевич, Людмила Шворак, Анна Мыслицкая, Светлана Гончар вдохновенно читали стихи, посвященные малой родине. Выставку работ учащихся художественного и декоративно-прикладного отделений Свислочской детской школы искусств «Я вижу музыку» открыла заведующая отделением Наталья Пучкина. А сопровождалось это все волнующим душу голосом скрипки в руках учащейся Свислочской ДШИ Валерии Пелеш и замечательными мелодиями народных песен и танцев в исполнении дуэта аккордеонистов «Орфей» в составе Татьяны и Устиньи Щесняк и юного баяниста Владислава Куцко.
Игорь БОЯРКИН.
Фото автора.
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Разноплановым творческим мероприятием отметили свой профессиональный праздник в Свислочском историко-краеведческом музее.
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