Главный тренер БАТЭ Олег Дулуб на послематчевой пресс-конференции после победы над минским «Динамо» высказал мнение, что в белорусском «класико» борисовчане взяли верх заслуженно, сообщает пресс-служба ФК БАТЭ.



Олег Дулуб. Фото: fcbate.by

— Довольно энергозатратный матч для нас в плане психологии. Потому что три дня назад мы проиграли финал Кубка. Все действительно расстроились: руководство, игроки, тренеры. Сложно было перезагрузить команду за этот промежуток времени. Очень рад, что удалось. На мой взгляд, по сумме созданных моментов мы заслуженно победили.

— После финала Кубка вы обещали разобраться с игрой в обороне. Как считаете, получилось?

— Сложный вопрос. Не сторонник анализировать игру по горячим следам. Мне нужно видео.

— Михаил Гордейчук пропускал финал Кубка из-за легкого повреждения. Сегодня его тоже не было в заявке. В чем причина?

— Думаю, это наши личные дела, почему Миша не играл. Как-то так. Наше клубное дело — то, что мы не собираемся выносить на широкое обсуждение.

— Можно ли сказать, что травма Василевича в какой-то степени помогла, потому что вынудила вас переключиться на более атакующую модель?

— Не думаю. Травма любого игрока — это проблема. Футболист выпадает на неделю, на две, на три — не знаю, на сколько. Медицина разберется. Не думаю, что травма Василевича сослужила нам какую-то победную службу. У нас был план на игру, мы его придерживались. К сожалению, в силу разных причин немножко отошли от него в первом тайме. После перестроения немножко сложнее стало играть, потому что требовалось разбираться с двумя фланговыми футболистами «Динамо».

— Глеб сегодня остался в запасе. Вы признали эксперимент с ним и Иваничем одновременно на поле неудачным?

— Нет. Саша за неделю почти целиком отыграл два матча. Решили поберечь его, чтобы был более свежим к следующим поединкам.

— После травмы Василевича вы перестроились на четыре защитника. Сделали это только потому, что не было возможности выпустить еще одного защитника?

— Травма — всегда форс-мажор. Нужно было быстро реагировать — мы среагировали.

— Когда все-таки восстановится Милунович? Вы решили разногласия с медицинским штабом?

— У нас не было никаких разногласий с медицинским штабом. Все в рабочем порядке решается всегда. Не знаю, откуда вы берете эти слухи. Не хотел отвечать «Трибуне», но все, что вы творите, — это просто фантастика. То, что я говорю, — это одно. А то, что вы додумываете, — совсем другое. Понятно? Вы сами ведете себя немножко неполиткорректно. На первой пресс-конференции я вас просил: следите за тем, что вы говорите. Вас читает немало людей. Всегда с уважением относился к «Трибуне», к goals.by. Но в последнее время… Или вы пересмотрите свое отношение, или, как говорят у нас, будем прощаться. Я шучу.

— Отрыв от ближайшего преследователя вырос до семи очков. Могут ли в связи с этим возникнуть сложности с точки зрения мотивации команды?

— Не думаю. Мы идем от матча к матчу. Сейчас у нас четыре дня для подготовки к «Ислочи». Что будет за ней, не загадываем. Для нас важно хорошо сыграть с «Ислочью», тем более дома, на «Борисов-Арене», в присутствии родных болельщиков.

— Для вас принципиально обыграть команду Юрия Чижа?

— Вы опять неправильно ставите вопрос. Сейчас я скажу: да, для меня принципиально — и завтра у вас выйдет, что для Олега Дулуба принципиально воевать с Юрием Санычем Чижом. Я провел полтора великолепных сезона в «Динамо». У меня остались хорошие отношения со всеми. Сейчас нет таких близких отношений с Юрием Санычем, но я с уважением отношусь к этому человеку, чтобы вы понимали. Независимо от того, что сейчас я тренер БАТЭ. Тренер БАТЭ — значит, я играю за БАТЭ. Вот и все. А принципиально мне обыгрывать ближайшего по календарю соперника. Вот это действительно принципиально.