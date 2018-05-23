"По весу встречают, по груди провожают". Почему успехи женщины обесценивает ее внешность? Мнение

Поразительно, но факт: в 2018 году общественность по-прежнему оценивает людей по внешности и отрыто насмехается над несовершенствами фигуры. Отличным наглядным примером на этот раз послужил конкурс «Евровидение», а именно — его победительница Netta. Уже и песни с этого конкурса забыли, а вот жаркое обсуждение того, куда катится этот мир, раз первые места раздают таким вот «неформатным» женщинам, не утихает.

Вся ее победа нивелируется одним простым «ну она же страшная». Подумаешь, победила — какое это имеет значение, если ты «похожа на жабу» .



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В выпуске российского ток-шоу «Пусть говорят», посвященного итогам конкурса, приглашенные гости говорили о том, что Netta — «откормленная мультяшка» и что ее «на пасеке покусали пчелы».

В принципе, это уже не должно удивлять, потому что мы привыкли к тому, что женщин по-прежнему оценивают исключительно исходя из их внешних данных.

Когда речь заходит, например, о мужчине мечты, женщины обычно приводят какие угодно качества — от доброты, ума и пусть даже состоятельности, но не называют при этом степень накачанности попы и длину ног. Мужчины же зачастую руководствуются старым добрым принципом «девяносто-шестьдесят-девяносто». И они запросто указывают размер груди как обязательное (а порой даже и основное) условие при поиске потенциальной невесты.



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Мужчина может выглядеть как угодно, быть чуть красивее обезьяны, его и шрамы украшают, и лысина ему идет, и седина не портит. И только женщине здесь достается по полной программе.

По отношению к женщинам всегда, вне зависимости от того, кто ты и чем занимаешься, на первый план выходят внешние данные, степень ухоженности и той самой прокачанности. Ангелу Меркель осуждают за отсутствие маникюра, у Киры Найтли нет груди, Серена Уильямс слишком крупная. Когда новым председателем молодежи БНФ стала женщина, единственное, что обсуждалось, были ее брови.



Фото: nn.by

Когда Букеровскую премию за книгу «Светила» получила Элеонора Каттон, ставшая самой молодой лауреаткой за всю историю конкурса, то ее победу обсуждали в духе «что написала женщина даже читать не буду, но глянул, автор симпатичная, так что норм». Когда толпы «специалистов» рассказывают нам о том, что все, что выше S, — это распущенность и вред здоровью, что надо меньше жрать и больше бегать.

А сколько разговоров было о попе жены Макрона? Комментирующие недоумевали, почему она не надела трусы пуш-ап.



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Потому что ну не могут женщину воспринимать как обычного человека — без отрыва от секса. В первую очередь она должна быть привлекательным для мужчины объектом. Она создана, чтобы радовать глаз и другие части тела, именно поэтому на первый план выходят ее талия, грудь и попа, а сама она все еще остается куском мяса. Женщинам не скоро позволят небольшой животик, лишний вес, целлюлит, небритые ноги и обвисшую попу. Потому что ну надо же худеть к лету, худеть к отпуску, худеть к свадьбам и худеть к похоронам.

Конечно, все эти глыбы устоявшихся представлений о норме, которые слой за слоем формировались десятилетиями, ломать очень непросто.

Простой пример: недавно я частично отказалась от традиционных бюстгальтеров и начала носить белье наподобие спортивного, простое, хлопковое, безо всяких косточек. А это белье, оно же тебя слегка «приплющивает». Так вот, даже дожив почти до сорока лет, со всеми своими взглядами на равноправие и свободы, с отсутствием необходимости «искать» мужчину и выходить замуж, я не могу избавиться от легкого ощущения чего-то не того.

Когда долгие годы тебе вдалбливают мысль, что нужно пользоваться пуш-ап, что грудь нужно приподнимать, что именно так она выглядит наиболее «аппетитно», подсознательно чувствуешь неловкость от того, что твоя грудь приплющена, как блин. Как будто бы ты этим оскорбляешь эстетические чувства окружающих и как вообще посмела…

В последнее время под обсуждением какой-либо громкой темы все чаще можно увидеть комментарий «сейчас набегут феминистки и начнут обвинять вас в несуществующих проблемах». Но ведь на самом деле именно в оценивании «тела» (и соответственно — в обесценивании как личности), объективации и кроются истоки культуры насилия. Это очень простая формула.

Вот пример: недавно везде мелькала новость о том, что в Москве таксист избил девушку — сломал ей нос за то, что та отказалась с ним переспать. В заголовках подчеркивался тот факт, что девушка была победительницей конкурса «Мисс грудь Беларуси». Это, по всей видимости, играет какую-то особую роль в инциденте и, возможно, дает любому мужчине — да пусть и таксисту — право с ней переспать. А при отказе — и избить. И в комментариях к новости, и в соцсетях общественность упражнялась в остроумии и откровенно смеялась над этой историей.













Так вот, до тех пор, пока женщин будут осуждать за несовершенства фигуры, пока им будут настоятельно советовать носить трусы пуш-ап, пока таксисты будут избивать пассажирок за отказ с ними переспать, а хорошие люди будут продолжать над этим смеяться, пусть набегают феминистки. Потому что до равноправия нам пока, как до Луны.

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