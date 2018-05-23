Ярмарка вакансий в Минске пройдёт 24 мая

С 10.00 до полудня соискателей ждут на ярмарке вакансий в столице.

В списке предложений сегодня есть строительные и торговые специальности. Специалисты расскажут об условиях труда, помогут с переобучением. Кроме того, в базе данных столичной службы занятости сейчас более 14 тысяч свободных мест. Ещё свыше 500 вакансий – для молодежи.