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Ярмарка вакансий в Минске пройдёт 24 мая
С 10.00 до полудня соискателей ждут на ярмарке вакансий в столице.
В списке предложений сегодня есть строительные и торговые специальности. Специалисты расскажут об условиях труда, помогут с переобучением. Кроме того, в базе данных столичной службы занятости сейчас более 14 тысяч свободных мест. Ещё свыше 500 вакансий – для молодежи.
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С 10.00 до полудня соискателей ждут на ярмарке вакансий в столице.
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