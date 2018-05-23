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В Беларуси выбрали лучшего лесоруба
24.05.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Сделать из пня табуретку, а из бревна – тонкие «блины». Под Минском прошел конкурс лесорубов, сообщает телеканал «МИР 24».
За бензопилу взялись лучшие работники белорусских лесхозов. Они участвовали в эстафете. Каждый элемент нужно было выполнить как можно быстрее. Такие точные умения затем помогают участникам в реальной работе в лесу
«Направленная валка, когда на рубках ухода нужно повалить в «окно», чтобы не завесить дерево. Вот это хорошо помогает», – отметил участник соревнований Леонид Лукашевич
В прошлом году в Беларуси
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Сотрудники лесхозов приняли участие участвовали в эстафете и других соревнованиях.
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