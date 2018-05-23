В Беларуси выбрали лучшего лесоруба

Сделать из пня табуретку, а из бревна – тонкие «блины». Под Минском прошел конкурс лесорубов, сообщает телеканал «МИР 24».

За бензопилу взялись лучшие работники белорусских лесхозов. Они участвовали в эстафете. Каждый элемент нужно было выполнить как можно быстрее. Такие точные умения затем помогают участникам в реальной работе в лесу

«Направленная валка, когда на рубках ухода нужно повалить в «окно», чтобы не завесить дерево. Вот это хорошо помогает», – отметил участник соревнований Леонид Лукашевич

Соревнования прошли на открытии международной специализированной выставки «Лесдревтех». На ней представили новинки отечественной и зарубежной лесопромышленной техники. Половина машин белорусского производства сегодня отправляют на экспорт. Основной рынок сбыта – Россия.