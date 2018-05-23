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Раненого лосёнка спасли в Малоритском районе (видео)

24.05.2018 09:30 — Разное | ОНТ  
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Трогательная история произошла в Бресте. Раненый лосёнок, прибившийся к дачникам в Малоритском районе, пошёл на поправку. Сейчас его здоровьем занимаются специалисты Беловежской пущи.

Лосёнка назвали Шарлоттой. Ей всего неделя. Малышка пока не очень твёрдо стоит на ногах, но поднимает голову и проявляет аппетит. В рационе – детское питание, витамины и глюкоза, чтобы ускорить процесс выздоровления. Главная проблема – открытый переломом ноги. Рану обработали и наложили шину. Как животное попало в беду, специалисты могут только предполагать. Скорее всего, лосёнок потерял маму, долго бродил по лесу и вышел к людям.

Сейчас Шарлотта находится под опекой специалистов заповедника. В Беловежской пуще лосёнок останется до полного выздоровления. Здесь оборудуют специальный вольер, где малышка сможет немного подрасти.

 
Теги: Брест
 
 
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Раненый лосёнок, прибившийся к дачникам в Малоритском районе, пошёл на поправку. Сейчас его здоровьем занимаются специалисты Беловежской пущи.
 
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