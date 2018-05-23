Опубликована карта бесплатных точек Wi-Fi в Минске

Компания «Деловая сеть» опубликовала карту бесплатных Wi-Fi точек в Минске. Сеть Wi-Fi Minsk, о которой мы подробно писали ранее , доступна более, чем в 100 локациях.

Точки подключения можно найти как на карте , так и выбрать из отдельного списка. В число мест, оборудованных общественным Wi-Fi, входят торговые центры, кафе, автозаправочные станции, отделения банков.





«На карте обозначены 115 уже функционирующих точек доступа, расположенных более чем в ста локациях. Безусловно, список и количество отметок на карте будет постоянно пополняться. Кроме того, через несколько месяцев появятся точки доступа на станциях метро «Октябрьская» и «Купаловская», — рассказали в «Деловой сети».

Также на карте отмечены первые точки строящихся региональных сетей общественного Wi-Fi. Они будут объединены под общим названием Free Wi-Fi BY. И уже сейчас есть в Бресте, Витебске, Гродно, Могилеве и Молодечно.

Как сообщили в компании, на сегодняшний день в сети Free Wi-Fi Minsk нет никаких ограничений провайдера по продолжительности подключения к интернету, а также по скорости доступа — за исключением пропускной способности канала. Время доступности точек доступа, как правило, совпадает с графиком работы заведений, в которых они установлены.

Особенностью Free Wi-Fi Minsk является единая аутентификация: однажды пройдя эту процедуру, пользователь сможет легко подключаться к сети в любой из локаций без дополнительных усилий.