ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Китаец", которого хотелось бы видеть у нас. Рассекречено второе поколение паркетника Zotye T600

24.05.2018 09:22 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Компания Zotye опубликовала первые фирменные изображения нового поколения «паркетника» T600, сопроводив их некоторыми подробностями. Новый T600 придет на смену модели, выпускающейся с 2013 года.


Со сменой поколений T600 заметно преобразился — теперь «китайца», внешность которого создана с оглядкой на флагманский кроссовер T800, не перепутаешь с прежним Volkswagen Touareg. Передок «паркетника» украсила светодиодная оптика, известно также, что прибавка по длине у новинки составила 6 см — теперь от носа до хвоста у кроссовера 4,69 м. Колесная база и ширина остались прежними (2,8 м и 1,89 м соответственно).


Салон T600 и вовсе не узнать! По всей видимости, на снимке изображена топовая версия кроссовера с цифровой панелью приборов, «шайбой» управления «автоматом», сенсорной панелью управления «климатом» и отдельно стоящим планшетом мультимедиа-системы.


О гамме силовых агрегатов информации пока нет. В настоящее время собираемый в нашей стране «паркетник» предыдущего поколения доступен с двумя бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 л и 2 л, отдача которых снижена до 149 и 177 лошадиных сил против 162 и 190 сил у версий для китайского рынка соответственно. Цены начинаются от 30 649 рублей.


В Китае начало продаж нового T600 запланировано на вторую половину текущего года. Цены пока неизвестны, но наверняка новый кроссовер станет дороже предшественника, за который в КНР просят от 12 500 долларов в пересчете. Судя по тому, как медленно до нас добираются китайские новинки, то ждать появления второго поколения T600 на нашем рынке придется в лучшем случае год-полтора.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Китае показали второе поколение паркетника Zotye T600. Автомобиль стал крупнее, роскошнее и наверняка дороже. Точные цены на новинку еще неизвестны.
 
Новости дня
Новости разные
 
Падлетка, які знік 10 дзён таму, знайшлі на Зыбіцкай у Мінску
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.05.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Ветки
Народны голас
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика