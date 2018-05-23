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"Китаец", которого хотелось бы видеть у нас. Рассекречено второе поколение паркетника Zotye T600
Компания Zotye опубликовала первые фирменные изображения нового поколения «паркетника» T600, сопроводив их некоторыми подробностями. Новый T600 придет на смену модели, выпускающейся с 2013 года.
Со сменой поколений T600 заметно преобразился — теперь «китайца», внешность которого создана с оглядкой на флагманский
Салон T600 и вовсе не узнать! По всей видимости, на снимке изображена топовая версия кроссовера с цифровой панелью приборов, «шайбой» управления «автоматом», сенсорной панелью управления «климатом» и отдельно стоящим планшетом мультимедиа-системы.
О гамме силовых агрегатов информации пока нет. В настоящее время собираемый в нашей стране «паркетник» предыдущего поколения доступен с двумя бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 л и 2 л, отдача которых снижена до 149 и 177 лошадиных сил против 162 и 190 сил у версий для китайского рынка соответственно. Цены начинаются от 30 649 рублей.
В Китае начало продаж нового T600 запланировано на вторую половину текущего года. Цены пока неизвестны, но наверняка новый кроссовер станет дороже предшественника, за который в КНР просят от 12 500 долларов в пересчете. Судя по тому, как медленно до нас добираются китайские новинки, то ждать появления второго поколения T600 на нашем рынке придется в лучшем случае год-полтора.
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В Китае показали второе поколение паркетника Zotye T600. Автомобиль стал крупнее, роскошнее и наверняка дороже. Точные цены на новинку еще неизвестны.
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