"Китаец", которого хотелось бы видеть у нас. Рассекречено второе поколение паркетника Zotye T600

Компания Zotye опубликовала первые фирменные изображения нового поколения «паркетника» T600, сопроводив их некоторыми подробностями. Новый T600 придет на смену модели, выпускающейся с 2013 года.





Со сменой поколений T600 заметно преобразился — теперь «китайца», внешность которого создана с оглядкой на флагманский кроссовер T800 , не перепутаешь с прежним Volkswagen Touareg. Передок «паркетника» украсила светодиодная оптика, известно также, что прибавка по длине у новинки составила 6 см — теперь от носа до хвоста у кроссовера 4,69 м. Колесная база и ширина остались прежними (2,8 м и 1,89 м соответственно).





Салон T600 и вовсе не узнать! По всей видимости, на снимке изображена топовая версия кроссовера с цифровой панелью приборов, «шайбой» управления «автоматом», сенсорной панелью управления «климатом» и отдельно стоящим планшетом мультимедиа-системы.





О гамме силовых агрегатов информации пока нет. В настоящее время собираемый в нашей стране «паркетник» предыдущего поколения доступен с двумя бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 л и 2 л, отдача которых снижена до 149 и 177 лошадиных сил против 162 и 190 сил у версий для китайского рынка соответственно. Цены начинаются от 30 649 рублей.





В Китае начало продаж нового T600 запланировано на вторую половину текущего года. Цены пока неизвестны, но наверняка новый кроссовер станет дороже предшественника, за который в КНР просят от 12 500 долларов в пересчете. Судя по тому, как медленно до нас добираются китайские новинки, то ждать появления второго поколения T600 на нашем рынке придется в лучшем случае год-полтора.