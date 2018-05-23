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«Минский диалог»: второй день переговоров

24.05.2018 09:34 — Разное | ОНТ  
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Как защититься от вызовов и угроз в современном мире, где найти мирный выход из геополитических конфликтов и не обострить их – самые важные темы международной безопасности на «Минском диалоге». 

Сегодня второй день форума. Основные события будут происходить в выставочном комплексе «БелЭкспо». Здесь уже собираются делегаты. На месте находится и наша съёмочная группа.Игорь Тур выходит на связь со студией новостей.

Подробнее – в видеоинформации

 
Теги: Новости
 
 
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На месте находится и наша съёмочная группа.Игорь Тур выходит на связь со студией новостей.
 
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