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«Минский диалог»: второй день переговоров
Как защититься от вызовов и угроз в современном мире, где найти мирный выход из геополитических конфликтов и не обострить их – самые важные темы международной безопасности на «Минском диалоге».
Сегодня второй день форума. Основные события будут происходить в выставочном комплексе «БелЭкспо». Здесь уже собираются делегаты. На месте находится и наша съёмочная группа.Игорь Тур выходит на связь со студией новостей.
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На месте находится и наша съёмочная группа.Игорь Тур выходит на связь со студией новостей.
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