Россельхознадзор угрожает запретить поставки мяса из Гродненской области

Поводом для такого решения стал инцидент, произошедший 17 мая. Российские специалисты обнаружили, что вместе с задекларированной продукцией перевозится более 6 тонн не заявленной в документах сыровяленой и сырокопченой продукции из свинины. Продукция была изготовлена ​​на ОАО "Гродненский мясокомбинат". Россияне считают, что в такой продукции может быть вирус африканской чумы свиней (АЧС).





По мнению представителей Россельхознадзора, незаконная перевозка мясной продукции "может свидетельствовать об участии сертифицирующего ветеринарного врача Гродненской ветеринарной службы в организации мошеннической схемы поставок свиноводческой продукции, ввоз которой в Российскую Федерацию временно ограничен".





При повторном выявлении такой продукции, которую будут везти в Россию, Россельхознадзор угрожает ввести санкции на поставки мясной продукции со всей Гродненской области.