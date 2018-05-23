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Официально: Battlefield V развернется во время Второй мировой войны

24.05.2018 09:32 — Разное | Tut.by  
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Electronic Arts и DICE официально анонсировали Battlefield V, действие которой развернется в период Второй мировой войны. Об этом со ссылкой на eurogamer пишет 3DNews.

Одной из ключевых особенностей шутера станет возвращение кооперативного режима для четверых игроков — он станет связующим звеном между одиночной кампанией, вновь рассказывающей военные истории из жизни нескольких людей, и мультиплеером.

Режим получит название Combined Arms, в нем отряду предстоит выполнять различные задачи для получения наград.

Кооператив станет тренировкой перед мультиплеером, так как в онлайн-режиме сделан гораздо больший упор на командную игру. В частности, участники теперь десантируются на поле боя в отрядах, хотя участвовать в войне в одиночку при желании тоже удастся. Патронов и гранат в арсенале будет значительно меньше, чем обычно, а полностью излечиться при сильном ранении не получится без помощи медика.

Интересным нововведением является механика строительства, напоминающая о Fortnite. Все доступные в шутере классы обладают способностью возводить укрепления и размещать мешки с песком для создания укрытий.


Разрушаемых объектов станет еще больше, и Battlefield V в этом плане сильно напоминает любимую фанатами серии Bad Company 2. Означает ли это появление королевской битвы — неизвестно, но DICE сообщила, что после релиза будет добавлять в игру различные бонусные режимы.

От подписки Premium разработчики откажутся. Микротранзакции будут связаны исключительно с косметическими предметами. Появятся ли в игре советские войска пока не неизвестно, уточняют в TJournal. Официально о российских картах не сообщили.


В Origin уже открылся предварительный заказ: обычное издание стоит 1999 российских рублей, а эксклюзивное — 3499 российских рублей (соответственно 65 и 113 рублей). Последнее включает в себя 5 наборов формы десантника, особые задания Специальной авиадесантной службы Великобритании и германских воздушно-десантных сил, а также 20 еженедельных воздушных поставок с предметами для индивидуализации.

Стандартное издание Battlefield V выйдет 19 октября, а эксклюзивное разблокируется 16 октября.

 
 
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Стандартное издание Battlefield V выйдет 19 октября, а эксклюзивное разблокируется 16 октября.
 
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