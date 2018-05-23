Установление происхождения ребёнка

Основания возникновения прав и обязанностей родителей и детей.

Правовые отношения между родителями и детьми основываются на происхождении каждого родившегося ребенка от определенных родителей. Один лишь факт кровного родства ребенка с определенной женщиной и мужчиной не является достаточным основанием для возникновения между ними взаимных прав и обязанностей. Кровное родство ребенка с его родителями должно быть документально удостоверено в установленном законом порядке органами, регистрирующими акты гражданского состояния, и только после этого возникают взаимные права и обязанности родителей и детей.

Происхождение ребенка устанавливается в отношении каждого из родителей.

В соответствии со ст. 50 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, взаимные права и обязанности между матерью и ребенком возникают с момента рождения ребенка. При этом не имеет значения, рожден ребенок в браке или вне его.

Взаимные права и обязанности между отцом и ребенком возникают с момента рождения ребенка, если отец и мать ребенка состоят в браке или ребенок рожден в течение десяти месяцев со дня прекращения брака или признания его недействительным.

Взаимные права и обязанности между отцом и ребенком, если отец и мать ребенка не состоят в браке, возникают с момента внесения в установленном порядке сведений о нем как отце в записи акта о рождении ребенка либо с момента вступления в законную силу решения суда об установлении отцовства, если иное не предусмотрено Кодексом (например, суррогатное материнство).

Дети, родители которых не состоят в браке, имеют те же права и обязанности по отношению к родителям и их родственникам, что и дети лиц, состоящих в браке.

В соответствии с ч. 3 ст. 51 Кодекса происхождение ребенка от родителей, состоящих в браке, устанавливается на основании записи акта о браке родителей. Продолжительность состояния родителей в браке значения не имеет, т. е. отец должен состоять в браке с матерью ребенка на момент зачатия и (или) рождения ребенка.

Происхождение ребенка от матери устанавливается на основании:

факта рождения, удостоверенного справкой организации здравоохранения;

решения суда об установлении факта рождения ребенка или решения суда об установлении материнства.

Отцом ребенка, рожденного в браке, является муж матери ребенка. Правило о записи супруга отцом ребенка применяется и после прекращения брака между супругами, если ребенок родился в течение десяти месяцев после смерти супруга, расторжения брака или признания брака недействительным.

Мать ребенка, состоящая в браке, может не указывать в актовой записи о рождении ребенка сведения о муже на том основании, что он не является фактическим отцом ребенка. При этом требуется письменное заявление ее мужа. В таком случае запись об отце производится по совместному заявлению фактического отца и матери ребенка. Если в данной ситуации уже была произведена регистрация рождения ребенка и сведения об отце указаны на основании записи акта о заключении брака, то, прежде чем фактический отец может признать себя таковым, необходимо оспорить отцовство в судебном порядке и исключить сведения об отце-супруге в записи акта о рождении ребенка.

Инесса ЛУКЬЯНОВА , начальник отдела загс.