​Женская сборная Беларуси по волейболу обыграла команду Словакии в Золотой Евролиге

Женская сборная Беларуси по волейболу провела матч в престижной Золотой Евролиге.

Наша команда принимала соперниц из Словакии и не оставила им шансов – 3:0 по партиям. С пятью очками белоруски возглавляют группу С. Их задача – выход в «Финал четырёх».