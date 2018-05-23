|
Женская сборная Беларуси по волейболу обыграла команду Словакии в Золотой Евролиге
Женская сборная Беларуси по волейболу провела матч в престижной Золотой Евролиге.
Наша команда принимала соперниц из Словакии и не оставила им шансов – 3:0 по партиям. С пятью очками белоруски возглавляют группу С. Их задача – выход в «Финал четырёх».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женская сборная Беларуси по волейболу провела матч в престижной Золотой Евролиге.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)