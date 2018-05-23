В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Видеофакт. Журналистка в прямом эфире остановила коня на скаку Журналистка готовила сюжет о скачках в валлийском Чепстоу. В определенный момент одна из лошадей сбросила жокея и помчалась прямо на женщину. Животное сбило...

Журналистка готовила сюжет о скачках в валлийском Чепстоу. В определенный момент одна из лошадей сбросила жокея и помчалась прямо на женщину. Животное сбило корреспондентку с ног, однако Мур успела схватить лошадь за поводья и остановить ее. Спустя несколько минут журналистка, как ни в чем не бывало, пошла брать интервью с победителем заезда.The Telegraph, что Мур умеет обращаться с лошадьми с детства, так как ее папа является заслуженным тренером в конном спорте, а братья — известные наездники.