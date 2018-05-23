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Видеофакт. Журналистка в прямом эфире остановила коня на скаку

24.05.2018 10:18 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Журналистка готовила сюжет о скачках в валлийском Чепстоу. В определенный момент одна из лошадей сбросила жокея и помчалась прямо на женщину. Животное сбило корреспондентку с ног, однако Мур успела схватить лошадь за поводья и остановить ее. Спустя несколько минут журналистка, как ни в чем не бывало, пошла брать интервью с победителем заезда.


The Telegraph отмечает, что Мур умеет обращаться с лошадьми с детства, так как ее папа является заслуженным тренером в конном спорте, а братья — известные наездники.

 
 
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Журналистка готовила сюжет о скачках в валлийском Чепстоу. В определенный момент одна из лошадей сбросила жокея и помчалась прямо на женщину. Животное сбило...
 
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