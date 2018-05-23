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Видеофакт. Журналистка в прямом эфире остановила коня на скаку
24.05.2018 10:18 — Разное | Беларусь Сегодня
Журналистка готовила сюжет о скачках в валлийском Чепстоу. В определенный момент одна из лошадей сбросила жокея и помчалась прямо на женщину. Животное сбило корреспондентку с ног, однако Мур успела схватить лошадь за поводья и остановить ее. Спустя несколько минут журналистка, как ни в чем не бывало, пошла брать интервью с победителем заезда.
The Telegraph
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Журналистка готовила сюжет о скачках в валлийском Чепстоу. В определенный момент одна из лошадей сбросила жокея и помчалась прямо на женщину. Животное сбило...
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