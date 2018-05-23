Особую пикантность и без того интереснейшему противостоянию добавлял тот факт, что обе команды подходили к очной встрече с нулем в графе поражений. У БАТЭ и вовсе выдался один из лучших стартов в истории - семь побед в семи матчах. Им в итоге и достались три очка благодаря точному удару Мирко Иванича на 74-й минуте.

Виктория позволила чемпиону оторваться от идущего вторым минского "Динамо" на семь очков, а также установить клубный рекорд по количеству победных матчей на старте чемпионата.

После матча главный тренер хозяев Сергей Гуренко не скрывал эмоций: "Мы не заслуживали поражения. Это была типичная ничейная игра с голевыми моментами у обеих команд. К сожалению, реализовать их получилось только у БАТЭ. Не считаю, что отрыв в семь очков - это катастрофа. Нам просто надо набирать свои очки в следующих матчах. Чемпионат длинный - посмотрим".

Олег Дулуб на послематчевой пресс-конференции был более сдержанным: "Не думаю, что команда расслабится, почувствовав отрыв в семь очков от преследователей. Сейчас у нас четыре дня на подготовку к матчу с "Ислочью", и он для нас важен. Тем более, мы играем на "Борисов-Арене" в присутствии своих зрителей. Почему не играл Гордейчук? Это наше клубное дело, мы не собираемся выносить это на обсуждение".