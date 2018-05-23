В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Опубликована карта бесплатных точек Wi-Fi в Минске Среди мест с общественным Wi-Fi - банки, кафе, торговые центры, автозаправочные станции. При этом перечень и число точек на карте будет постоянно расти. Уже спустя...

Среди мест с общественным Wi-Fi - банки, кафе, торговые центры, автозаправочные станции. При этом перечень и число точек на карте будет постоянно расти. Уже спустя несколько месяцев заработает бесплатный Wi-Fi на станциях метро «Октябрьская» и «Купаловская».Сеть Free Wi-Fi Minsk отличает единая аутентификация. Пройдя ее один раз, человек сможет быстро подключаться к интернету в любой из точек.