|
Опубликована карта бесплатных точек Wi-Fi в Минске
24.05.2018 10:18 — Разное | Беларусь Сегодня
Среди мест с общественным Wi-Fi - банки, кафе, торговые центры, автозаправочные станции. При этом перечень и число точек на карте будет постоянно расти. Уже спустя несколько месяцев заработает бесплатный Wi-Fi на станциях метро «Октябрьская» и «Купаловская».
Сеть Free Wi-Fi Minsk отличает единая аутентификация. Пройдя ее один раз, человек сможет быстро подключаться к интернету в любой из точек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Среди мест с общественным Wi-Fi - банки, кафе, торговые центры, автозаправочные станции. При этом перечень и число точек на карте будет постоянно расти. Уже спустя...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)