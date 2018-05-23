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Сбежавшего из «Новинок» подростка нашли на Зыбицкой
24.05.2018 10:18 — Разное | Беларусь Сегодня
По словам официального представителя Первомайского РУВД Екатерины Добровольской, оперативные сотрудники обнаружили подростка вечером в среду, 23 мая, на главной тусовочной улице столицы — Зыбицкой.
«В настоящее время с мальчиком все в порядке, он продолжает лечение в ГУ «РНПЦ психического здоровья», — добавила Екатерина Добровольская.
Даниил — воспитанник детского дома № 2 Минска. Ранее парень неоднократно сбегал оттуда, а находили его в крупных торговых центрах или на железнодорожном вокзале.
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По словам официального представителя Первомайского РУВД Екатерины Добровольской, оперативные сотрудники обнаружили подростка вечером в среду, 23 мая, на...
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