В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ГТК обновил список применяемых техсредств таможенного контроля В перечень техсредств, применяемых таможенниками, включены приборы проверки подлинности документов и банкнот, аппаратно-программные комплексы для считывания...

В перечень техсредств, применяемых таможенниками, включены приборы проверки подлинности документов и банкнот, аппаратно-программные комплексы для считывания документов, сканеры считывания штрих-кодов, RFID-меток, QR-кодов, рентгеновские установки, средства нанесения и считывания специальных меток, химические средства идентификации, техсредства документирования и т. д. В общей сложности в списке значится 17 позиций.Документ вступил в силу после официального опубликования. Постановление ГТК от 17 июля 2007 года № 79 «О технических средствах таможенного контроля и порядке их применения» утратило силу.