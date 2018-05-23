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Работа на лето: минские школьники и студенты могут рассчитывать на зарплату от 300 до 700 руб.

24.05.2018 10:18 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Согласно данной информации, работу на летние месяцы готовы предложить 26 предприятий и организаций. Наибольший размер зарплаты — от 700 рублей и выше при сдельной оплате труда — готово предложить УП «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» трем операторам-комплектовщикам, занятым упаковкой продуктов. 

Аналогичная система оплаты без указания минимального заработка у ООО «Аксиома-Сервис», которое предлагает 20 молодым людям устроиться агентами по продаже услуг кабельного телевидения, а также в ООО «СлавМонолитСтрой», где ждут 60 штукатуров и каменщиков, и в филиале МГТС РУП «Белтелеком» — там набирают специалистов по работе с клиентами для заключения договоров.

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Массовый набор производят для работы в детских оздоровительных лагерях ОАО «Минский автомобильный завод» — управляющая компания холдинга «Белавтомаз» (143 вакансии) и ОАО «Минский электротехнический завод имени В.И.Козлова» (48) для работы воспитателями. Заявленный уровень оплаты — соответственно 305 и 500 рублей.

Кроме того, ОАО «Завод средств комплексной автоматизации» предлагает 10 молодым людям стать в июне-августе уборщиками спальных корпусов детского оздоровительного лагеря «Купалинка» за 350 рублей в месяц.

Немало предложений в сфере торговли и общественного питания. Так, ООО «Фатумин» ищет 3 продавцов кваса за 450 рублей, сеть заведений «Макдональдс» и «Лидо» — членов бригады быстрого обслуживания (зарплата от 305 и 410 рублей соответственно), УП «Комбинат питания» «Витамин» —кухонных рабочих и грузчиков, ООО «Евроопт» —укладчиков и подсобных рабочих.

Есть возможность потрудиться и на производстве продуктов питания: укладчиков-упаковщиков готовы принять в КУП «Минскхлебпром» и ТНКУП «Минский хладокомбинат № 2». Среди других предлагаемых занятий — уборка помещений и территории, слесарство, работа официантом, продавцом, парикмахером, медсестрой и др. При этом несовершеннолетним предложено всего три вакансии: две — слесаря, одна — медицинского регистратора в поликлинике.

Как ранее сообщила заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите населения Мингорисполкома Татьяна Кудевич, всего в Минске на летний период планируется трудоустроить свыше 4000 учащихся: труд на 194 объектах финансируется за счет средств государственного бюджетного фонда и бюджета города. Имеется в виду временная занятость в учреждениях общего и дополнительного образования, на предприятиях Зеленстроя, в зоопарке и др.


 
Теги: Минск
 
 
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Согласно данной информации, работу на летние месяцы готовы предложить 26 предприятий и организаций. Наибольший размер зарплаты — от 700 рублей и выше при...
 
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