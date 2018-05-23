Фото:

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минчанин принес в банк 13 кг монет и попросил зачислить их на счет Молодой человек рассказал, что сначала собирал монеты со своей девушкой, а уже потом ему в этом деле стали помогать друзья. Свою коллекцию он собирал в течение...

Молодой человек рассказал, что сначала собирал монеты со своей девушкой, а уже потом ему в этом деле стали помогать друзья. Свою коллекцию он собирал в течение полугода.В итоге машина для сортировки монет, которая, кстати, есть далеко не в каждом отделении, насчитала 8436 копеек, то есть всего 84,36 рубля. Деньги благополучно были зачислены на счет клиента.