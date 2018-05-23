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Минчанин принес в банк 13 кг монет и попросил зачислить их на счет
24.05.2018 10:18 — Разное | Беларусь Сегодня
Молодой человек рассказал, что сначала собирал монеты со своей девушкой, а уже потом ему в этом деле стали помогать друзья. Свою коллекцию он собирал в течение полугода.
В итоге машина для сортировки монет, которая, кстати, есть далеко не в каждом отделении, насчитала 8436 копеек, то есть всего 84,36 рубля. Деньги благополучно были зачислены на счет клиента.
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Молодой человек рассказал, что сначала собирал монеты со своей девушкой, а уже потом ему в этом деле стали помогать друзья. Свою коллекцию он собирал в течение...
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