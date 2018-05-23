﻿ БГК им. Мешкова и СКА сразятся за титул чемпиона Беларуси по гандболу. 21.by
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БГК им. Мешкова и СКА сразятся за титул чемпиона Беларуси по гандболу

24.05.2018 10:18 — Разное | ОНТ  
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Сегодня станет известен чемпион Беларуси по гандболу. Главный вопрос: кому достанутся золотые медали? БГК им. Мешкова сыграет против СКА.

Последний матч сезона станет решающим для команд и пройдёт в Бресте. Болельщики ждут лучшую игру чемпионата. На трибунах будет аншлаг. БГК – действующий чемпион. Этот титул может стать для клуба десятым. СКА отправился за золотом без Владислава Кулеша (у него травма). Не смотря на это, сдаваться команда не собирается. Доказательством послужила последняя игра в Минске, где армейцы не дали брестчанам стать чемпионами досрочно. Сегодня матч начнётся в 19:00.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Сегодня станет известен чемпион Беларуси по гандболу. Главный вопрос: кому достанутся золотые медали? БГК им. Мешкова сыграет против СКА.
 
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