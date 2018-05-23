​Сбежавший из минской больницы подросток нашёлся

Подросток, который сбежал из минской больницы, найден, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Обнаружили парня оперативники вечером 23 мая на улице Зыбицкой. Сейчас с ним всё хорошо, он продолжает лечение в РНПЦ психического здоровья рассказали в милиции.

Напомним, накануне правоохранители сообщили об исчезновении 15-летнего Даниила Сенникова, который днём 14 мая при выписке из РНПЦ психического здоровья (Долгиновский тракт, 152) оттолкнул медсестру и сбежал в неизвестном направлении.