|
Сбежавший из минской больницы подросток нашёлся
Подросток, который сбежал из минской больницы, найден, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Обнаружили парня оперативники вечером 23 мая на улице Зыбицкой. Сейчас с ним всё хорошо, он продолжает лечение в РНПЦ психического здоровья рассказали в милиции.
Напомним, накануне правоохранители
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подросток, который сбежал из минской больницы, найден, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)