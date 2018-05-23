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Житель Минска принес в банк 8436 копеечных монет весом 13 кг
Минчанин принес в один из банков 13 кг копеек и попросил зачислить их на карт-счет.
Об этом сообщили на официальной странице банка в сети Facebook.
По словам клиента, он решил собрать одну тысячу монет, но увлекся и не смог остановиться. Хобби его продолжилось на полтора года, после чего копилка заполнилась до краев.
Сотрудники банка подсчитывали монеты в течение 15 минут, использовав при этом специальное устройство.
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Минчанин принес в один из банков 13 кг копеек и попросил зачислить их на карт-счет. Об этом сообщили на официальной странице банка в сети Facebook.
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