В Вороновском районе мотоциклист погиб после столкновения с трактором

В Вороновском районе насмерть разбился мотоциклист. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.





Смертельная авария произошла 23 мая, в 09.30. «Мотоциклист на Kawasaki ехал со стороны деревни Погородно в направлении Радуни. На участке, где на время производства работ установлены дорожные знаки, которые запрещают обгон, ограничивают скорость и предупреждают о сужении дороги, он совершал опасный маневр, не учел расстояние и интервал до попутного трактора с полуприцепом и совершил с ним столкновение», — рассказали в ГАИ.





В результате ДТП 27-летний мотоциклист от полученных травм умер на месте происшествия.





В ГАИ отметили, что парень не имел права управления мотоциклом. Ранее его два раза задерживали пьяным за рулем.