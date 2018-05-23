Два человека погибли при столкновении поезда с грузовиком в Италии

Два человека погибли и ещё 18 пострадали в результате столкновения поезда с фурой в итальянской провинции Турин.

Как сообщатся, грузовик с литовскими номерами выехала на железнодорожные пути, когда на семафоре уже зажёгся запрещающий сигнал. От сильного удара с рельсов сошёл локомотив электрички и два вагона.



Погибли двое, в том числе машинист. Один пострадавший находится в тяжёлом состоянии. Обстоятельства случившегося устанавливаются.