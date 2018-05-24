Как выбрать телевизор и не ошибиться? Внимание на экран

В жизни каждого человека наступает такой момент, когда приходится покупать телевизор. И не имеет значения, что случилось со старым — кот постарался или срок эксплуатации закончился. Гораздо важнее понять, что со времени производства «старичка» изменилось куда больше, чем кажется. Технологии становятся всё круче с каждым днём, и выбрать новенький ТВ — это не буханку хлеба в корзину забросить. Отложите кошелёк на пару минут — сейчас мы расскажем, как сделать правильный выбор на ближайшие несколько лет.

В отличие от смартфона, телевизор каждые год-два менять не принято. А значит, и к выбору нужно подходить более основательно. И пусть современные модели ТВ-панелей кажутся очень похожими, «начинкой» два «брата-близнеца» могут отличаться весьма и весьма ощутимо. Как и ценником. Так что в одном случае можно переплатить за ненужные навороты, в другом — покупая недостающие опции в виде дорогих аксессуаров. Лучше заранее изучить спецификации: почти всегда существует схожая модель той же ценовой категории, но с полезной дополнительной функциональностью. И уже тогда стоит приступать к изучению всех подводных камней на пути к вожделенной покупке.





Семь раз отмерь

Размер имеет значение — при выборе ТВ эта народная мудрость актуальна как никогда. «Главное — взять побольше, а там видно будет» — очень плохая стратегия приобретения любого габаритного товара. Как правило, телевизор покупается для установки в уже сложившийся интерьер, и ТВ-тумба, гарнитур или крепление на стену могут просто не сойтись характерами с новоявленным гигантом. В лучшем случае такая композиция будет вызывать раздражение, а в худшем и вовсе потянет за собой затраты на новую мебель. Но даже если необходимая перестановка была произведена ещё вчера, понятие оптимального расстояния для просмотра никто не отменял. Измеряется оно в сантиметрах: от экрана устройства до любимого дивана. Принято считать, что это три-четыре диагонали телевизора.





Всё о пикселях

Разрешение — это количество пикселей, из которых состоит экран. Стандартом индустрии пока ещё остаются дисплеи Full HD (1920х1080). Впрочем, производители не стоят на месте, активно продвигая 4К-телевизоры (3840х2160) даже в умеренном ценовом сегменте. Казалось бы, чем больше пикселей, тем более чёткое изображение способен дать экран. Выходит, 4К-дисплеи дают вчетверо более чёткое изображение? И да, и нет. Маркетологи скромно умалчивают о двух очень важных вещах.

Во-первых, для получения обещанной картинки во всей красе разрешение источника должно соответствовать дисплею. В случае воспроизведения «обычного» контента он просто растянется по экрану, заметно теряя в качестве. Простейший пример: попробуйте открыть картинку с разрешением, скажем, 200х200 пикселей в графическом редакторе, затем изменить её размер до 800х800. Конечно, в реальности разница будет менее заметна благодаря апскейлингу — растягиванию изображения, при котором специальные алгоритмы стараются нейтрализовать дефекты картинки. Но с качеством «настоящего» 4К-контента такой компромисс всё равно не сравнится.





Во-вторых, человеческий глаз несколько ограничен в восприятии чёткости на расстоянии. Чем дальше от экрана — тем менее заметна разница. С определённого расстояния понять, какое разрешение у дисплея, станет практически невозможно. И если ТВ приобретается не для посиделок на расстоянии метра, то гнаться за сверхвысоким разрешением вовсе не обязательно. А вот для консолей последнего поколения с поддержкой вывода изображения в 4K имеет смысл взять соответствующую модель.

Матрица: пока ещё не революция

Несмотря на активно развивающийся сегмент OLED-телевизоров, звание «народной» прочно удерживает TFT-матрица со светодиодной подсветкой. Подавляющее большинство современных ТВ-панелей изготовлено на базе IPS- или VA-технологий, и основная конкурентная борьба разворачивается между ними. Впрочем, выбирать всё равно придётся глазами — расстояние до экрана практически нивелирует разницу в особенностях картинки обоих вариантов.





Куда важнее обратить внимание на подсветку: технология Direct LED (светодиодная матрица по всей площади дисплея) является более современной и почти не вызывает засветов по краям экрана даже на тёмном фоне. Да и энергопотребление у неё ниже, чем у Edge LED (устаревший тип подсветки при помощи светодиодной ленты по краю дисплея). С другой стороны, в некоторых матрицах может наблюдаться неоднородность подсветки, так что перед покупкой телевизор лучше протестировать на отсутствие засветов. Не помешает также уточнить частоту развёртки, причём реальную (обычно 50/60 или 100/120 Гц, что указывается на сайте производителя), а не мифическую четырёхзначную, которая существует только на ценнике. В любом случае, честных 100 Гц будет достаточно для комфортного просмотра, а «улучшайзеры» пригодятся для фильмов с высоким качеством записи. А вот что при выборе модели можно смело игнорировать — так это красиво обёрнутые в рекламные слоганы показатели контрастности и цветового охвата. Их цифры явно взяты из параллельной вселенной и ничего общего с потребительскими характеристиками не имеют.

Игры разума

Парк умной техники давно уже не исчерпывается смартфонами. Smart TV — это встроенный в программную оболочку телевизора набор приложений для трансляции различного контента из Интернета. Нередко производители даже устанавливают полноценный Android с Google Play и собственными подборками программ. Единственный минус таких решений — управление. Вводить запросы при помощи экранной клавиатуры и двигать курсор посредством пульта — занятие не для слабонервных. Выходом может стать использование беспроводной клавиатуры с мышью, а некоторые модели способны управляться со смартфона или планшета. Поддержку такой альтернативы стоит уточнить заранее.





Киномания на дому

Изогнутый экран — палка о двух концах. С почти полутораметровым дисплеем действительно будет создаваться эффект кинотеатра, вот только смотреть на это торжество инженерной мысли нужно со строго определённой позиции. При этом расстояние от любой точки экрана до глаз должно быть одинаковым, иначе картинка исказится. Достаточно взглянуть на такой дисплей чуть сбоку, и любой блокбастер превратится в абстракцию. Смотреть что-то на подобном ТВ всей семьёй или с друзьями будет крайне неудобно — изогнутый экран значительно снижает комфортные углы обзора. Рекомендация тут одна — окончательно определиться, нужен ли такой «киноэкран» для повседневного просмотра. И если нужен, то экономить на диагонали определённо не стоит.





Мелочи жизни

Вроде бы все основные нюансы уже рассмотрены, но один довольно часто остаётся за кадром. В современных телевизорах существует два основных типа цифровых разъёмов — HDMI разных версий (от HDMI 1.4 до 2.1 в обозримом будущем) и USB. Их количество напрямую определяет, сколько устройств удастся подключить к ТВ без плясок с бубном и суеты с проводами. Программа-минимум на сегодня — хотя бы три HDMI и парочка USB.





Морально устаревшие «гребёнка»-SCART и «тюльпаны»-RCA постепенно выводятся из оборота — что, впрочем, вполне логично. Избавляясь от древних разъёмов, некоторые производители под шумок начали выкидывать и 3,5-миллиметровый mini-jack аналогового выхода звука. Таким образом, к ряду моделей уже не получится подключить классические проводные наушники или колонки от компьютера. Этот момент важно уточнить перед покупкой, если планируется их использование. Иначе придётся докупать отдельный AV-ресивер или непонятные китайские адаптеры (с сомнительным шансом на успех).

Подводим итоги

Чтобы ничего не забыть, составим небольшой чек-лист будущего владельца телевизора:

планируем максимальную сумму, которую готовы потратить;

замеряем допустимые габариты будущего телевизора;

определяем расстояние до экрана;

выбираем разрешение между 4К и Full HD;

уточняем частоту развёртки;

проверяем тип матрицы на сайте производителя;

считаем необходимое количество цифровых портов;

решаем, нужен ли Smart TV.





Параметры, на которые не стоит обращать внимание:

цветовой охват, наличие особых «фирменных» настроек с громкими названиями;

звук, наличие брендовых систем звучания (если только это не саундбар в подарок).

И вот теперь обычная, казалось бы, покупка превращается в объективный и разумный подход к выбору сложной цифровой техники. Необязательно гнаться за годом выпуска или очередной дизайнерской уловкой — главное, чтобы телевизор соответствовал желаемым критериям.