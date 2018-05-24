Современные направления развития программирования обсудят в Могилеве

Открытая конференция iTechForum//Mogilev для разработчиков и QA-специалистов пройдет в Могилеве 26 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Могилевском агентстве регионального развития, которое осуществляет поддержку проектов, связанных с IT-технологиями.

В программе мероприятия доклады об интернете вещей, машинном обучении, состоянии web-безопасности, личной эффективности разработчиков, тестировании и качестве программных продуктов. На форуме расскажут и о таких современных направлениях и технологиях, как Front-end, IoT, Golang, об уже завоевавших доверие и лояльность: Net, Python, PHP, отдельный поток организаторы выделили для докладов о тестировании — ручном и автоматизированном.

Хедлайнером конференции станет Георгий Ковалев, опытный российский бизнес-тренер, специализирующийся на программах в области управления проектами, рисками и проектными командами. В конференции примут участие 10 спикеров, она будет включать 2 потока, ожидается более 250 гостей, посещение мероприятия для которых будет бесплатным.

Проект задумывался как летнее обучающее мероприятие для сотрудников компании iTechArt (Минск), но вышел за внутрикорпоративные рамки. Первая внешняя конференция стартует в Могилеве, а затем продолжится в других городах Беларуси.