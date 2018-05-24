Во дворе многоэтажки в Минске нашли мину времен войны

В Минске во дворе многоэтажки нашли мину времен Великой Отечественной войны, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель внутренних войск МВД Владимир Порхомцев.

Сигнал об обнаружении по улице Казинца, 39 предмета, похожего на мину, поступил саперам от МЧС сегодня днем. На место выезжала саперно-пиротехническая группа взрывотехнического центра внутренних войск. Было установлено, что это 50-миллиметровая минометная мина времен войны. На данный момент она уничтожена.

Саперы также обследовали ближайшую территорию, других опасных находок не найдено.

В РУП «Минскэнерго» рассказали, что минометную мину обнаружили энергетики филиала «Минские кабельные сети» во время аварийно-восстановительных работ на трассе кабельных линий. Находку нашли примерно на метровой глубине во дворе жилого дома.