Лукашенко примет участие в форуме «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех»

Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 мая примет участие в международном форуме «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех».

По приглашению организаторов участником пленарной сессии конференции станет Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Форум «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех» проходит в Минске 23-25 мая. Его организатором выступила экспертная инициатива «Минский диалог».

Мероприятие должно положить начало ежегодному открытому и масштабному диалогу между ведущими экспертами из Восточной Европы, Европейского союза, России, США и Китая. Минск предоставит качественно новую площадку для дискуссий о настоящем и будущем региональной и международной безопасности.

В нынешнем форуме принимают участие 350 экспертов и официальных лиц более чем из 40 стран. Среди спикеров — генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, заместитель помощника генсекретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Джеймс Аппатурай, экс-генсекретарь ОДКБ Николай Бордюжа, генеральный директор секретариата Совета государств Балтийского моря Майра Мора, экс-председатель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен.