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Первую в мире управляемую силой мысли инвалидную коляску испытывают в Новосибирске
24.05.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Новосибирская компания "Катэрвиль" начала испытания инвалидной коляски-вездехода. Управлять ей можно будет силой мысли – оборудование будет иметь устройство, способное читать импульсы головного мозга. Изобретатели из Новосибирского технического университета отмечают, что такие коляски не производят нигде в мире. Между тем в таком средстве передвижения очень нуждаются парализованные люди, а среди них есть полностью обездвиженные.
В Новосибирске уже идут первые испытания созданного вездехода.
Эта коляска – усовершенствованный вариант предыдущей модели, которую выпускает компания "Катэрвиль". Предыдущая модель примечательна тем, что может сама подниматься и опускаться по лестнице и реагирует на движения человека. Сроки промышленного производства новинки не называются, пока не решены все вопросы.
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Новосибирская компания "Катэрвиль" начала испытания инвалидной коляски-вездехода. Управлять ей можно будет силой мысли – оборудование будет иметь...
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