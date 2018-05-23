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Можно ли выработать иммунитет от хамства?

24.05.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Можно ли выработать иммунитет от хамства?

Что может с утра испортить хорошее настроение? Застежка на туфле, слетевшая перед самым выходом из квартиры? Разбитая чашка? Боязнь опоздать на работу? У каждого свои причины оказаться выбитым из привычной колеи. Но даже очень стойким гражданам не всегда удается устоять перед грубостью и хамством, которые застигнуть могут в самом неожиданном месте.

…Вокзал, автобус, пассажиры. Места — согласно купленным билетам. А вот сумкам их не хватило: багажные отделения в пригородном транспорте не предусмотрены, и солидная дама с прической решила, что ее баулу самое место в проходе. Входящие-выходящие граждане терпели это неудобство, молча переступая через препятствие. Хотя не всем это давалось легко: мало того что преграда высока, так еще и руки собственной поклажей заняты. Но у хрупкой старушки ни проскочить, ни обойти препятствие не получилось. Потому она первой осмелилась попросить хозяйку подвинуть сумку. Дама, похоже, этого только и ждала. С ходу заявила: мол, ей самой решать, где, куда и что ставить, и ничьих указок она не потерпит. Сосед агрессивной пассажирки не смолчал — вступился за бабушку. Потом нашлись желающие выяснить: а оплатила ли вообще владелица багажа его доставку? Баул в итоге сдвинули, но спор разгорелся нешуточный: горячо обсудив правила перевозки багажа, участники «диспута» перешли на личности. Хамство дамы с прической оказалось заразительным: выражений никто не выбирал, невзирая на то, что в салоне сидели и дети. Страсти стали утихать только ближе к концу пути. Хотя — кто знает? — возможно, кто-нибудь продолжил конфликт и на улице. 

Откуда берутся хамы, как от них защититься, да и реально ли? Однозначного ответа на эти вопросы нет. По мнению психологов, одна из причин такого поведения кроется в недостатке внимания, которое якобы недополучил грубиян. Вот он и компенсирует странным образом эту «недостачу». 

Есть и другая версия: она гласит, что подобные проблемы «родом из детства». То есть ребенок, наблюдавший хамское отношение в семье, другим вырасти и не мог. Если добавить сюда агрессивную среду во дворе или где-то еще, картина и вовсе окажется удручающей. Утверждать можно лишь то, что выплеснутые кем-то в магазине, на улице или в другом общественном месте негативные эмоции позитива не добавляют. 

Удивительно, но на хамское поведение граждан нарваться можно даже… в бане! В Могилеве посетитель одной из них так требовал снизить температурный градус в сауне, что его голос был хорошо слышен далеко за пределами парной. Оппонентам нужно отдать должное: они пытались донести до дебошира, что сауна не личная и он здесь не один. Кроме того, есть еще и такое понятие, как стандарты. Кое-как «огонь» погасили, однако отголосок диких воплей любителя устанавливать собственные правила в общественных местах еще долго стоял в ушах.

Дверь, которую захлопнули перед самым носом, повышенная тональность, толчок исподтишка — проявления хамства могут быть самыми разными. Провокаторы в ответ на свои слова или поступки ждут реакции. Чтобы в итоге обличить, высмеять, выставить в неблаговидном свете даже незнакомого человека. Подпитаться энергетикой заданного ими же конфликта, чужих переживаний. И последнее слово, разумеется, оставить за собой. Наказать его непросто — нередко словесные «шпильки» оказываются для этого слишком тонки. А даже если и нет, то где гарантия, что, ввязавшись в спровоцированные хамом дебаты, в результате сами не будете привлечены к ответу? 

Но это вовсе не значит, что игра проиграна. Чтобы выйти из нее без последствий, да еще в хорошем расположении духа, просто нужно помнить: хам действует в основном по заданным схемам. Потому стоит сделать ход, который станет для него неожиданным. Например, улыбнуться. Представить, будто перед вами глупый ребенок. Наконец, проигнорировать разыгранную провокатором сцену, не услышать произнесенные слова и вообще вообразить, что все это вас не касается. Такие советы дала одна моя знакомая, которой по долгу службы приходится каждый день иметь дело с десятками посетителей. Вот уже несколько лет ими пользуюсь и я. Бывают, конечно, исключения — человек ведь не железный, и целенаправленные уколы порой все же задевают. Но чаще всего такая защита на самом деле срабатывает.

markova@sb.by

Источник: sb.by

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Теги: Могилев
 
 
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