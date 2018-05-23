ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Я заканчиваю школу и не знаю, что делать. «Кур'ер» объясняет

24.05.2018 — Разное | Инфа-Курьер  
Размер текста:
A
A
A
Я&nbsp;заканчиваю школу и&nbsp;не&nbsp;знаю, что делать. &laquo;Кур'ер&raquo; объясняет
Фото: Алесь Достанко
  • Новые объявления

    • СДАМ павильон на мини-рынке в 11-м городке. 12 кв.м., есть интеренет, кондиционер. Тел. (8 029) 676 17 23.

    ***

    КВАРТИРУ 2-х комнатную в Могилёве срочно обменяем на 2-х или 1-комнатную в Слуцке. Днепровский бульвар 24, квартира внутренняя, тёплая, 3 этаж. Комнаты смежные, застекленная лоджия, раздельный санузел. Теплая панелька в удобном районе, рядом парк и Днепр в пешей доступности. Возможна продажа. Торг. Тел. (80 44) 713 99 17

    ***

    БАНКИ по 0,5, 1, 3 литра. 30 штук, в основном поллитровые. За всё прошу 5 рублей. Самовывоз. Тел. (8 029) 329 29 34 (life), (8029) 250 91 99 (МТС)

Через несколько недель в университетах и колледжах Беларуси начнётся вступительная кампания. Чтобы абитуриенты не искали информацию о поступлении по всем сайтам в интернете, «Кур`ер» нашёл ответы на главные вопросы выпускника.

Я окончил школу, сдал экзамены и отгулял выпускной. Когда мне сдавать ЦТ?

Централизованное тестирование пройдёт с 12 июня по 2 июля. Если не смогли сдать тесты в эти дни, то можете в резервные — 6, 8 и 10 июля. Зарегистрироваться на них нужно с 30 июня по 3 июля. Начало каждого из тестов в 11.00.

Расписание ЦТ:

  • белорусский язык — 12 июня, вторник;
  • русский язык — 14 июня, четверг;
  • обществоведение — 16 июня, суббота;
  • математика —18 июня, понедельник;
  • биология — 20 июня, среда;
  • иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) — 22 июня, пятница;
  • химия — 24 июня, воскресенье;
  • физика — 26 июня, вторник;
  • история Беларуси — 28 июня, четверг;
  • география — 30 июня, суббота;
  • всемирная история (новейшее время) — 2 июля, понедельник.

Расписание ЦТ в резервные дни:

  • белорусский и русский языки — 6 июля, пятница; 8 июля, воскресенье;
  • обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история — 6 июля, пятница; 10 июля, вторник.

Забрать сертификаты можно с 10 июля.

Я сдал ЦТ. Сколько надо набрать баллов, чтобы преодолеть минимальный порог?

В 2018 году пороги проходных баллов увеличились. Если вы сдаёте белорусский и русский языки для филологических специальностей, надо набрать не менее 25 баллов, для других специальностей — не менее 10.

Если изучаете математику, физику, химию, биологию как первый профильный предмет, результат должен быть не менее 20 баллов, если как второй — не менее 10. Если историю Беларуси, всемирную историю, обществоведение, географию, иностранные языки как первый профильный предмет— не менее 25 баллов, если как второй — не менее 15.

Если вы поступаете в вузы Министерства обороны, МВД, МЧС или на военные факультеты гражданских вузов, на специальности «Производство, хранение и переработка продукции растениеводства», «Животноводство, рыбоводство, пчеловодство», «Сельское строительство и обустройство территорий», «Мелиорация и водное хозяйство», «Агроинженерия» — 7−100 баллов.

Я получил сертификаты. Куда и когда мне нести документы?

Сроки приёма документов зависят от места учёбы, формы обучения и направления. Если вы поступаете:

  • в вузы на бюджет или на платную основу — с 12 по 17 июля;
  • в вузы сельскохозяйственного профиля на заочную форму — с 15 ноября по 5 декабря;
  • в Академию МВД, Могилёвский институт МВД, Университет гражданской защиты МЧС — с 12 по 31 июля;
  • в Белорусскую государственную академию искусств, Белорусскую государственную академию музыки, Белорусский государственный университет культуры и искусств — с 12 июля по 2 августа;
  • в другие вузы и ссузы — с 12 июля по 20 августа.
  • Если вы выпускник профильного класса педагогической направленности и поступаете на педагогическую специальность, то должны подать документы с 12 по 14 июля.

В учебном заведении есть вступительные испытания. Когда они пройдут?

  • В Могилёвском институте МВД, Университете гражданской защиты МЧС — с 18 по 21 июля.
  • В Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств — с 18 по 26 июля.
  • В других вузах — с 18 по 24 июля.
  • В вузах сельскохозяйственного профиля — с 18 по 25 июля (очная форма) и с 6 по 15 декабря (заочная форма).

Я хочу поступить в один из слуцких ссузов. Что мне нужно знать?

В Слуцке есть три средних специальных учебных заведения: Слуцкий государственный колледж, медицинский колледж, сельскохозяйственный лицей. Здесь требуется балл аттестата не ниже четырёх. ЦТ нужно только в том случае, если поступаете на зубного фельдшера.

  • В Слуцком сельскохозяйственном лицее приём документов идёт с 15 июня по 20 августа.
  • В Слуцком медицинском колледже принимают документы с 20 июля по 9 августа — на бюджет; с 20 июля по 16 августа — на платное обучение. Поступить можно после 11-го класса.
  • В Слуцком государственном колледже приёмная комиссия будет работать с 15 июня по 20 августа.

Вступительные испытания для тех, кто поступает на «заочку», пройдут с 10 по 12 августа. Вас зачислят после 9-го класса с проходными баллами от 3,8 до 7,9; после 11-го класса — от 4,6 до 9,0.

Более подробная информация на сайтах sptk.info, slutskmedkol.by, sgspl.by

Сайт учреждения — по ссылке.
Сайт учреждения — по ссылке.
Сайт учреждения — по ссылке.
Сайт учреждения — по ссылке.
Сайт учреждения — по ссылке.
Сайт учреждения — по ссылке.
Сайт учреждения — по ссылке.
 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фото: Алесь Достанко Самое важное Я заканчиваю школу и не знаю, что делать. «Кур'ер» объясняет Свадебный сезон-2018....
 
Новости дня
Новости разные
 
Можно ли выработать иммунитет от хамства?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.05.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Ветки
Народны голас
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика