Я заканчиваю школу и не знаю, что делать. «Кур'ер» объясняет



Фото: Алесь Достанко

Через несколько недель в университетах и колледжах Беларуси начнётся вступительная кампания. Чтобы абитуриенты не искали информацию о поступлении по всем сайтам в интернете, «Кур`ер» нашёл ответы на главные вопросы выпускника.

Я окончил школу, сдал экзамены и отгулял выпускной. Когда мне сдавать ЦТ?

Централизованное тестирование пройдёт с 12 июня по 2 июля. Если не смогли сдать тесты в эти дни, то можете в резервные — 6, 8 и 10 июля. Зарегистрироваться на них нужно с 30 июня по 3 июля. Начало каждого из тестов в 11.00.

Расписание ЦТ:

белорусский язык — 12 июня, вторник;

русский язык — 14 июня, четверг;

обществоведение — 16 июня, суббота;

математика —18 июня, понедельник;

биология — 20 июня, среда;

иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) — 22 июня, пятница;

химия — 24 июня, воскресенье;

физика — 26 июня, вторник;

история Беларуси — 28 июня, четверг;

география — 30 июня, суббота;

всемирная история (новейшее время) — 2 июля, понедельник.

Расписание ЦТ в резервные дни:

белорусский и русский языки — 6 июля, пятница; 8 июля, воскресенье;

обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история — 6 июля, пятница; 10 июля, вторник.

Забрать сертификаты можно с 10 июля.

Я сдал ЦТ. Сколько надо набрать баллов, чтобы преодолеть минимальный порог?

В 2018 году пороги проходных баллов увеличились. Если вы сдаёте белорусский и русский языки для филологических специальностей, надо набрать не менее 25 баллов, для других специальностей — не менее 10.

Если изучаете математику, физику, химию, биологию как первый профильный предмет, результат должен быть не менее 20 баллов, если как второй — не менее 10. Если историю Беларуси, всемирную историю, обществоведение, географию, иностранные языки как первый профильный предмет— не менее 25 баллов, если как второй — не менее 15.

Если вы поступаете в вузы Министерства обороны, МВД, МЧС или на военные факультеты гражданских вузов, на специальности «Производство, хранение и переработка продукции растениеводства», «Животноводство, рыбоводство, пчеловодство», «Сельское строительство и обустройство территорий», «Мелиорация и водное хозяйство», «Агроинженерия» — 7−100 баллов.

Я получил сертификаты. Куда и когда мне нести документы?

Сроки приёма документов зависят от места учёбы, формы обучения и направления. Если вы поступаете:

в вузы на бюджет или на платную основу — с 12 по 17 июля;

в вузы сельскохозяйственного профиля на заочную форму — с 15 ноября по 5 декабря;

в Академию МВД, Могилёвский институт МВД, Университет гражданской защиты МЧС — с 12 по 31 июля;

в Белорусскую государственную академию искусств, Белорусскую государственную академию музыки, Белорусский государственный университет культуры и искусств — с 12 июля по 2 августа;

в другие вузы и ссузы — с 12 июля по 20 августа.

Если вы выпускник профильного класса педагогической направленности и поступаете на педагогическую специальность, то должны подать документы с 12 по 14 июля.

В учебном заведении есть вступительные испытания. Когда они пройдут?

В Могилёвском институте МВД, Университете гражданской защиты МЧС — с 18 по 21 июля.

В Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств — с 18 по 26 июля.

В других вузах — с 18 по 24 июля.

В вузах сельскохозяйственного профиля — с 18 по 25 июля (очная форма) и с 6 по 15 декабря (заочная форма).

Я хочу поступить в один из слуцких ссузов. Что мне нужно знать?

В Слуцке есть три средних специальных учебных заведения: Слуцкий государственный колледж, медицинский колледж, сельскохозяйственный лицей. Здесь требуется балл аттестата не ниже четырёх. ЦТ нужно только в том случае, если поступаете на зубного фельдшера.

В Слуцком сельскохозяйственном лицее приём документов идёт с 15 июня по 20 августа.

В Слуцком медицинском колледже принимают документы с 20 июля по 9 августа — на бюджет; с 20 июля по 16 августа — на платное обучение. Поступить можно после 11-го класса.

В Слуцком государственном колледже приёмная комиссия будет работать с 15 июня по 20 августа.

Вступительные испытания для тех, кто поступает на «заочку», пройдут с 10 по 12 августа. Вас зачислят после 9-го класса с проходными баллами от 3,8 до 7,9; после 11-го класса — от 4,6 до 9,0.

Более подробная информация на сайтах sptk.info , slutskmedkol.by , sgspl.by

Сайт учреждения — по ссылке .

Сайт учреждения — по ссылке .

Сайт учреждения — по ссылке .

Сайт учреждения — по ссылке .

Сайт учреждения — по ссылке .

Сайт учреждения — по ссылке .

Сайт учреждения — по ссылке .