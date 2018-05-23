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24.05.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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АКЦИИ

«Дети — наша надежда»

Благотворительная акция с таким символичным названием прошла в отделении  детского социального приюта ГУО «Несвижский районный социально-педагогический центр» в г.п. Городея. Её инициаторы — сотрудники Несвижского отдела принудительного исполнения. Вот уже третий год подряд они приезжают к ребятам накануне Дня Победы, дарят подарки, вместе играют, общаются.

— Улыбки этих детей для меня и моих сотрудников имеют особую ценность, — рассказывает начальник Несвижского отдела принудительного исполнения Екатерина Новик. — По ходу своей деятельности нам приходиться встречаться в основном с их родителями. К сожалению, в большинстве случаев эти встречи носят не очень позитивный характер.  А хотелось бы, чтобы у малышей образ людей в погонах ассоциировался и с положительными эмоциями. Мы будем делать для этого все возможное, ведь дети — самое дорогое, что у нас есть. В этом году нашу добрую акцию поддержали и сотрудники Несвижский РОЧС. Будем надеяться, что в следующем году к нам ещё кто-нибудь присоединиться.


Наталья ЕРМОШЕНКО.

 


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АКЦИИ «Дети — наша надежда» Благотворительная акция с таким символичным названием прошла в отделении  детского социального приюта ГУО «Несвижский районный
 
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